Napoli-Atalanta: l’analisi di Toni e Ferrara tra problemi offensivi, gestione Conte e segnali di ripresa

Le riflessioni di Luca TONI

La vittoria del Napoli sull’Atalanta ha acceso una doppia riflessione tecnica e psicologica firmata dai due opinionisti principe di DAZN, Luca Toni e Ciro Ferrara, due voci autorevoli che hanno letto la serata azzurra da prospettive complementari. L’ex centravanti ha puntato la lente sul funzionamento offensivo della squadra di Conte, sottolineando come il Napoli abbia sofferto nella ripresa per la difficoltà di Hojlund nel far salire la squadra. Per Toni, la presenza di Lukaku cambia completamente lo sviluppo dell’azione: il belga garantisce fisicità, protezione del pallone, linee di passaggio pulite e la possibilità di far inserire i centrocampisti, elementi che in un 3-5-2 diventano fondamentali. Non a caso, l’ex campione del mondo immagina Lukaku e Hojlund compatibili e perfetti insieme, interpretando ruoli diversi ma complementari. Toni ha poi evidenziato un tema strutturale: la rosa corta, soprattutto a centrocampo, elemento che rende ancora più dispendioso il calcio di Conte, basato su movimenti continui e intensità elevata.

L’esame di Ciro FERRARA

Ferrara, invece, ha affrontato la serata con un occhio più gestionale e ambientale. L’ex difensore ha messo in risalto la capacità di Conte di andare oltre le polemiche delle ultime settimane, scegliendo Lang dal primo minuto nonostante le dichiarazioni post-partita che avevano fatto rumore. Per Ferrara è il segno di un tecnico che antepone il bene della squadra a ogni forma di permalosità. Napoli, città umorale e passionale, stava vivendo un momento delicato: la sconfitta, il silenzio del tecnico e alcune frizioni interne. La risposta dei calciatori, secondo Ferrara, è arrivata proprio nella partita in cui serviva, con reti firmate da elementi che finora avevano inciso poco e con segnali positivi anche da parte di chi aveva trovato meno spazio. Il problema degli infortuni muscolari resta aperto, così come la difficoltà a segnare con continuità con gli attaccanti, ma la vetta solitaria in classifica — seppur momentanea — dimostra che la squadra è viva. Per Ferrara, gli scudetti li vincono spesso proprio i giocatori meno utilizzati: quelli che, quando chiamati, rispondono con fame e intensità. E il Napoli, almeno contro l’Atalanta, ha dato a Conte le risposte che cercava.