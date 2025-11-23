NEWS

Napoli-Atalanta: l’analisi di Toni e Ferrara tra problemi offensivi, gestione Conte e segnali di ripresa

Vincenzo Letizia 23 Novembre 2025 0 1 min read

Le riflessioni di Luca TONI

La vittoria del Napoli sull’Atalanta ha acceso una doppia riflessione tecnica e psicologica firmata dai due opinionisti principe di DAZN, Luca Toni e Ciro Ferrara, due voci autorevoli che hanno letto la serata azzurra da prospettive complementari. L’ex centravanti ha puntato la lente sul funzionamento offensivo della squadra di Conte, sottolineando come il Napoli abbia sofferto nella ripresa per la difficoltà di Hojlund nel far salire la squadra. Per Toni, la presenza di Lukaku cambia completamente lo sviluppo dell’azione: il belga garantisce fisicità, protezione del pallone, linee di passaggio pulite e la possibilità di far inserire i centrocampisti, elementi che in un 3-5-2 diventano fondamentali. Non a caso, l’ex campione del mondo immagina Lukaku e Hojlund compatibili e perfetti insieme, interpretando ruoli diversi ma complementari. Toni ha poi evidenziato un tema strutturale: la rosa corta, soprattutto a centrocampo, elemento che rende ancora più dispendioso il calcio di Conte, basato su movimenti continui e intensità elevata.

L’esame di Ciro FERRARA

Ferrara, invece, ha affrontato la serata con un occhio più gestionale e ambientale. L’ex difensore ha messo in risalto la capacità di Conte di andare oltre le polemiche delle ultime settimane, scegliendo Lang dal primo minuto nonostante le dichiarazioni post-partita che avevano fatto rumore. Per Ferrara è il segno di un tecnico che antepone il bene della squadra a ogni forma di permalosità. Napoli, città umorale e passionale, stava vivendo un momento delicato: la sconfitta, il silenzio del tecnico e alcune frizioni interne. La risposta dei calciatori, secondo Ferrara, è arrivata proprio nella partita in cui serviva, con reti firmate da elementi che finora avevano inciso poco e con segnali positivi anche da parte di chi aveva trovato meno spazio. Il problema degli infortuni muscolari resta aperto, così come la difficoltà a segnare con continuità con gli attaccanti, ma la vetta solitaria in classifica — seppur momentanea — dimostra che la squadra è viva. Per Ferrara, gli scudetti li vincono spesso proprio i giocatori meno utilizzati: quelli che, quando chiamati, rispondono con fame e intensità. E il Napoli, almeno contro l’Atalanta, ha dato a Conte le risposte che cercava.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli, oggi avvenne – 11 marzo. Un gol di Damiani in Napoli-Ascoli 1-0 del 1981

Il giorno 11 marzo il Napoli ha giocato nove partite, otto in serie A ed una in serie B, ottenendo quattro vittorie e tre pareggi, […]

11 Marzo 2018 0 35 sec read

Napoli, Bruno Uvini si trasferisce all’Al Nassr

Bruno Uvini alla squadra araba all’Al Nassr. Ecco di seguito la foto postata sul profilo ufficiale Instagram del difensore brasiliano Commenti

8 Agosto 2016 0 6 sec read

Schwoch a Kiss Kiss Napoli: “Nessuno può dare una mano ai calciatori del Napoli, devono trovare dentro di sé la forza di reagire”

L’ex bomber e attualmente opinionista di DAZN Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sembra brutto dirlo, ma in questi momenti la […]

9 Gennaio 2024 0 1 min read

Dalla Polonia voci su un possibile ritorno, nel gruppo, di Milik a gennaio

La fase di riabilitazione del centravanti azzurro Arkadiusz Milk procede nel migliore dei modi. Il giocatore polacco sta facendo passi da gigante in questo processo di […]

27 Novembre 2016 0 35 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui