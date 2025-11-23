NewsMix24

Rrahmani suona la carica su Instagram: martedì tutti al Maradona

Vincenzo Letizia 23 Novembre 2025 0 7 sec read

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, scrive su Instagram dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Che bello quando torni a vincere. Ci vediamo martedì al Maradona”.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

