Anche Gutierrez esulta su Instagram: vittoria di tutto il Napoli

Vincenzo Letizia 23 Novembre 2025 0 8 sec read

“+3! Questa vittoria è di tutto il Napoli! Forza Napoli Sempre”, scrive su Instagram Miguel Gutierrez, terzino mancino del Napoli, dopo la vittoria contro l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

