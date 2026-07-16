BOLLETTANDO

Calciomercato, in Serie A è valzer di portieri: Di Gregorio (1,35) a un passo dalla cessione, per i bookie a rischio anche Meret e De Gea

Vincenzo Letizia 16 Luglio 2026 0 54 sec read

ROMA – Ha cominciato l’Inter, salutando Yann Sommer sostituito con Ivan Provedel, ex Lazio, ma il valzer dei portieri in Serie A sembra essere solo all’inizio. Chi rischia più di tutti la partenza è Michele Di Gregorio della Juventus. L’ex Monza, dopo un’annata difficile e le dichiarazioni del suo agente contro la dirigenza bianconera, ha un piede fuori da Torino come confermano i betting analyst di William Hill, che – si legge su Agipronews – offrono a 1,35 la cessione del portiere nel calciomercato estivo. Situazione complessa anche a Napoli, dove Allegri dovrà scegliere chi lasciare andare tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, con l’italiano in pole a 1,55. Rischia anche David De Gea della Fiorentina, dato partente a 2,30, mentre è in stand-by la situazione di Marco Carnesecchi: Giuntoli ha confermato la sua centralità nel progetto, ma i bookmaker di Betflag fissano a 3,00 la sua partenza. Resta invece complesso che Gasperini lasci andare via Mile Svilar, miglior portiere dell’ultima Serie A. Nonostante l’interessamento di alcune big della Premier League, il suo addio è alto a 5 volte la posta.

 

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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