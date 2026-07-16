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Carlo Laudisa e Claudio Millocca a Stile TV

Vincenzo Letizia 16 Luglio 2026 0 2 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista: “Il Napoli può fare qualcosa, il mercato è al momento bloccato, ma non è detto che resti così. Qualche cessione ci sarà e quindi il Napoli può fare quei ritocchi necessari. Non serve molto: un difensore centrale, un vice Di Lorenzo e magari un attaccante esterno.

Chi apprezza Allegri, lo ritiene un ottimo amministratore, i suoi detrattori invece vedono la negatività di alcuni risultati. Ma Allegri è uno attento a gestire quello che ha in casa e il Napoli non è ancora quello definitivo. L’ultimo Allegri ha dovuto gestire situazioni precarie dal punto di vista tecnico, il Milan non aveva un centravanti. A Napoli c’è Hojlund, c’è Lukaku se resta. Nkunku è il vero flop di mercato del Milan che si è suicidato nel girone di ritorno perchè era una società in lotta intestina. Le parti erano separate e si sono fatti male da soli per cui il flop è stato determinato da fatture interne, non per un deficit tecnico di allegri. Allegri ha subito una situazione ambientale negativa.

Allegri non è una certezza per le sue ultime disavventure, ma è uno che sa gestire i grandi gruppi e le situazioni quindi ci sono criticità nel suo recente passati che non vanno sottovalutate, ma se De Laurentiis si è affidato su di lui è perchè fa conto delle capacità gestionali. Allegri non ha molti simpatizzanti”. 

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Millocca, agente sportivo: “L’Argentina aveva la pancia piena, le prime partite erano complesse e si subivano troppi gol. Nel calcio però se non hai qualità e cuore non vinci nulla e l’Argentina ha dimostrato che le ha. Tutto il mondo lo ha capito e la giusta finale è Argentina-Spagna. Due squadre che hanno il possesso della palla, hanno qualità e sarà una finale bellissima, di grande qualità. 

Exequiel Zeballos è forte, tecnico e molto bravo. Ha qualche alto e basso fisico e ambientale. Quindi, ha tanta qualità, ma va sostenuto. Non è il Pocho Lavezzi, non spacca le partite, non rompe le linee con velocità e fisico, è un giocatore che gioca a calcio. Non è fisicamente devastante, ma ha un buon piede, ed ha personalità per cui non gli peserebbe indossare la maglia del Napoli. Allegri non so se gioca il 4-3-3 che piace a noi, c’è da capire quindi quanto può sfruttare un esterno. A lui piace che i calciatori tornino in fase di non possesso, piace un altro tipo di gioco e se a Zeballos la palla non la dai al piede, fa fatica. C’è quindi da capire se Allegri può utilizzare questi calciatori con un modulo che non è suo proprio. Allegri non è uno che fa un bel calcio per cui non so quanto possa essere un grande acquisto”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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