BOLLETTANDO

Calciomercato Juventus, Salah è il nome a sorpresa: l’arrivo dell’egiziano scende a 4,00 in quota, ma occhio ai sauditi

Vincenzo Letizia 16 Luglio 2026 0 36 sec read

ROMA – Prende sempre più le sembianze di Mohamed Salah il profilo del grande colpo scelto dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Ne sono convinti i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono il ritorno in Italia della stella egiziana, dopo nove anni al Liverpool, a 4,00 su Sisal e Snai, ancora in discesa rispetto al 5,00 delle scorse settimane. Salah ritroverebbe Luciano Spalletti che nell’anno e mezzo di “convivenza” alla Roma lo ha fatto crescere, attirando l’attenzione dei top club europei. Ma per ricongiungere la coppia allenatore-calciatore, bisogna superare la concorrenza delle squadre saudite, che vede in “pole”, in lavagna, l’Al-Ahli, a 3,50, seguito dall’Al-Ittihad (5,00) e dall’Al-Hilal, indicato a 6,00, stessa quota dei turchi del Fenerbahçe, grandi protagonisti di questo calciomercato europeo estivo.

 

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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