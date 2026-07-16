Calciomercato Juventus, Salah è il nome a sorpresa: l’arrivo dell’egiziano scende a 4,00 in quota, ma occhio ai sauditi

ROMA – Prende sempre più le sembianze di Mohamed Salah il profilo del grande colpo scelto dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Ne sono convinti i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono il ritorno in Italia della stella egiziana, dopo nove anni al Liverpool, a 4,00 su Sisal e Snai, ancora in discesa rispetto al 5,00 delle scorse settimane. Salah ritroverebbe Luciano Spalletti che nell’anno e mezzo di “convivenza” alla Roma lo ha fatto crescere, attirando l’attenzione dei top club europei. Ma per ricongiungere la coppia allenatore-calciatore, bisogna
superare la concorrenza delle squadre saudite, che vede in “pole”, in lavagna, l’Al-Ahli, a 3,50, seguito dall’Al-Ittihad (5,00) e dall’Al-Hilal, indicato a 6,00, stessa quota dei turchi del Fenerbahçe, grandi protagonisti di questo calciomercato europeo estivo.
DVA/Agipro