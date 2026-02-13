ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI VS ROMA – Partenopei a caccia del bis dell’Olimpico per evitare l’aggancio dei giallorossi

Armando Fico 13 Febbraio 2026

Domenica sera, al Maradona, per il posticipo della 25esima tornata diserie A, il Napoli avrà di fronte la squadra di Gaseprini, già battuta, nel girone di andata, all’Olimpico di Roma, per 1 a 0. I capiitolini sono a tre lunghezze dalla compagine di Conte, pertanto gli azzurri, dopodomani, cercheranno di bissare il risultato ottenuto nella capitale, al fine di evitare che l’undici dell’ex tecnico atalantino, possa agganciarli in classifica. Per Antonio Conte, ieri, nell’allenamento con la formazione dell’isola verde, ci sono state delle buone indicazioni, infatti  è tornato protagonista il belga Romelu Lukaku, autore di una doppietta che attesta i progressi nella sua condizione fisica. Non è stato della partitella Sam Beukema, che ha accusato uno stato influenzale che  sarà valutato con attenzione dallo staff medico, in questi due giorni che separano dal big match.  Se quest’ultimo dovesse dare  forfait, al suo posto, ci sarebbe Olivera. La squadra che affronterà la Roma spera nel rientro di Mc Tominay, che vuol giocare la gara ma dipenderà molto dalle condizioni fisiche dello scozzese. Per il resto, andranno in campo, sempre gli stessi, probabilmente con l’innesto dal primo minuto dello spagnolo Gutierrez, sulla corsia di destra. In casa giallorossa l’allenatore di Giugliasco ha ritrovato uomini e soluzioni in avanti con l’arrivo di Malen , protagonista con il Cagliari, dopo la doppietta rifilata all’ex Napoli Casprile.  Il Gasp, a Fuorigrotta, adotterà il suo canonico modulo 3-4-2-1 che accompagnerà l’assalto agli uomini di Conte. Alle spalle del neo attaccante della Roma ci sarà Dybala, tornato arruolabile, dopo l’infortunio. Viceversa non saranno a disposizione  El Shaarawy e Ferguson, ancora non convocabili. Azzardiamo, ora, le probabili formazioni di questa partita, chiamata un tempo, derby del sole:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Passiamo adesso ai numeri e alle statistiche del big match del Maradona: la compagine azzurra  è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro i giallorossi,  in campionato, dall’alto delle sette vittorie e  i quattro pareggi, l’unico successo dei giallorossi  è giunto  il 23 dicembre 2023, col 2-0 dell’Olimpico in virtù delle reti  di Lorenzo Pellegrini e dell’ex Romelu Lukaku. Inoltre, Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide, da allenatore,  contro la Roma,  in Serie A, grazie a 5 successi e 4 pari;  l’ultima vittoria dei giallorossi, in campionato, contro il tecnico salentino,  risale al 16 febbraio 2013 quando la  Roma sconfisse la Juventus, per  1-0, con gol di capitan  Francesco Totti. Statistiche alla mano, il  Napoli ha giocato, contro la Roma, in 3 competizioni per un totale di 179 partite, ottenendo 55 vittorie, 58 pareggi e 66 sconfitte. In totale sono  201 i gol fatti e 232 quelli subiti. Infine, i numeri dicono che i giallorossi non vincono, in casa azzurra, dal campionato 2017/18, quando si imposero per 4 a 2.  Arbirro dell’incontro sarà Colombo di Como. 

Armando Fico

