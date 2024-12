LA PARTITA – Udinese-Napoli 1-3, tris degli azzurri alla Dacia Arena

Il Napoli batte l’Udinese 3-1 in trasferta. Nel primo tempo apre le marcature Thauvin su rigore, nella ripresa rispondono gli azzurri con Lukaku. Anguissa è un autogol.

PRIMO TEMPO

Al 10’ Napoli vicino al vantaggio con Neres che Neres che sul secondo palo riceve il pallone da Di Lorenzo ma non controlla il pallone e spedisce fuori. Al 12’ risponde l’Udinsese: errore di Buongiorno che perde il pallone, ne approfitta Thaivin che spedisce alto sopra la traversa. Al 18’ ci prova di nuovo Neres con il sinistro, il pallone termina di poco fuori. Al 23’ calcio di rigore per l’Udinese per un fallo di mano di Lobotka, il rigore viene parato da Meret ma sulla ribattuta va a segno Thauvin. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 5o’ arriva il pareggio del Napoli con Lukaku che viene servito da McTominay, si invola in area e con il sinistro spedisce il pallone in rete. Al 77’ passa in vantaggio il Napoli: conclusione di Neres in area, tocca il pallone Giannetti che fa autogol. All’80’ c’è anche il terzo gol degli azzurri con Anguissa, servito da Neres. Al 90’ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 43’ termina la gara.

IL TABELLINO

Udinese (3-4-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti (38′ s.t. Bravo); Ehizibue (25′ s.t. Kamara), Karlstrom, Lovric (34′ p.t. Atta), Zemura (39′ s.t. Modesto); Thauvin, Ekkelenkamp (38′ s.t. Abankwah); Lucca. All. Runjaic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (44′ s.t. Gilmour), McTominay; Politano (40′ s.t. Ngonge), Lukaku (35′ s.t. Simeone), Neres (40′ s.t. Raspadori). All. Conte

Reti: 22′ p.t. Thauvin (U), 5′ s.t. Lukaku (N), 31′ s.t. aut. Giannetti (U), 36′ s.t. Anguissa (N).

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 39′ p.t. Atta (U), 22′ s.t. Politano (N).

Mariano Potena