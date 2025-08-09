LA PARTITA: Napoli-Girona 3-2: doppietta show (e assist) di Kevin De Bruyne

Il Napoli vince nel segno di Kevin De Bruyne: Girona battuto 3-2. Per il belga doppietta e assist in 23′. La sblocca Di Lorenzo dopo 5′, poi lo show di KDB che, prima di destro e poi di sinistro, segna le sue prime reti con la maglia del Napoli. Sempre nel primo tempo la doppietta di Stuani riapre la partita ma nella ripresa il Napoli tiene e porta a casa la seconda vittoria in cinque amichevoli. Domani, domenica 10 agosto, alle ore 11 Napoli-Sorrento su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio
NAPOLI-GIRONA 3-2: IL TABELLINO
Marcatori: 5′ Di Lorenzo, 15′, 23′ De Bruyne (N), 34′, 42′ Stuani (G)
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (85′ Marianucci), Juan Jesus (76′ Beukema), Olivera (76′ Spinazzola); Anguissa, Lobotka (61′ Gilmour), De Bruyne (76′ Lang); Politano, Lukaku (76′ Lucca), Neres (61′ McTominay). All.: Antonio Conte
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga (61′ Corral); Arnau, Antal (45′ Rincon), Krejci (61′ Torrijo), Blind (61′ Nunez); Herrera (61′ Lopez), Solis (45′ Reis); Tsygankov (61′ Portu), Asprilla (76′ Camara), Joel Roca (45′ Lemar); Stuani (45′ Miovski). All.: Michel Sanchez
Ammonito: 27′ Herrera