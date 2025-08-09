NEWS

Napoli, infortunio per Rrahmani

Vincenzo Letizia 9 Agosto 2025 0 31 sec read

Ansia in casa Napoli. La vittoria in amichevole contro il Girona ha lasciato in eredità a Conte tante indicazioni positive da diversi singoli, soprattutto De Bruyne autore di due gol e un assist. Ma anche un imprevisto da monitorare con attenzione.

Problema fisico per Rrahmani

Il tutto è avvenuto negli ultimi minuti del test col Girona: Rrahmani ha rimediato un infortunio alla caviglia, è uscito dal campo visibilmente zoppicante sostituito da Marianucci. Nelle prossime ore gli esami strumentali valuteranno l’entità del problema, Conte spera che non sia un guaio talmente serio da metterlo a rischio per il debutto in campionato fissato tra due settimane sul campo del Sassuolo.

Vincenzo Letizia

