Scarlato, Amoroso, Ottaiano e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli deve prendere un attaccante esterno, De Laurentiis ha cambiato mentalità” – “Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, prendendo pedine importanti: da De Bruyne e Lang. Qualcosa sarà inserito nei prossimi giorni: Gutierrez e Juanlu Sanchez. Manca una ciliegina sulla torta: l’esterno offensivo, tipo uno alla Lookman. A centrocampo, invece, farei restare Vergara che mi sembra l’unico giovane pronto a giocare nel Napoli. A prescindere dalla cessione di Raspadori, di fatto, il Napoli deve prendere un attaccante esterno. Metodo duro di Conte? Va bene così, visto che ha vinto diversi campionati. Il Napoli farà una buona Champions. Con De Bruyne, di fatto, De Laurentiis è andato un po’ contro la sua mentalità, ovvero prendere giocatori di prospettiva per poi vendere per fare plusvalenza. Con De Bruyne, ovviamente, ha fatto un gran colpo. Ma De Laurentiis ha cambiato un po’ ultimamente la sua strategia, prendendo sia giovani che giocatori pronti. Arbitro che spiegherà le sue decisioni dopo aver visto il VAR? Questa cosa aiuterà sicuramente”.

Salvatore Amoroso, giornalista di spazionapoli.it, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Accordo tra Raspadori ed Atletico Madrid. Preferisco Meret a Milinkovic-Savic” – “Gutierrez è praticamente in arrivo dal Girona. Raspadori ha un accordo con l’Atletico Madrid, mentre nelle prossime ore si potrebbe trovare l’accordo tra i due club. Raspadori è stato un giocatore chiave nei due scudetti, ma dovrebbe andare via. Vederlo andar via è un peccato, perché l’avrei visto benissimo anche in questo Napoli: soprattutto nel ruolo di vince De Bruyne come sottopunta. Come sostituto bisognerà vedere cosa vuole Conte: se un attaccante esterno forte, o un centrocampista ed un’ala meno costosa: tipo Chiesa. Anche se quest’ultimo ha giocato davvero pochissimo. Conte ha comunque delle idee chiare, visto che cambierà atteggiamento tattico sia in base agli avversari che nei vari momenti. Da chi arriveranno i gol? Lukaku, dopo tanto tempo, ha fatto una preparazione giusta e spero che, insieme a Lucca, riesca a segnare i gol che servono. Miretti può starci bene in questo Napoli. Mentre Kevin bisogna conoscerlo meglio. Anche con l’arrivo di Juanlu Sanchez, di fatto, il Napoli crescerebbe tantissimo. Milinkovic-Savic? Io, onestamente, preferisco Meret. Milinkovic-Savic arriva per competere con Meret, ma credo che questo renda tutto più complicato. Milinkovic-Savic, soprattutto a livello caratteriale e tecnico, è un ottimo portiere, ma continuo a preferire Meret”.

Antonio Ottaiano, agente FIFA, ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Con i soldi di Raspadori prenderei Kevin” – “Spiegazione del VAR? Questa cosa era una cosa che auspichiamo da tempo, vedi quanto è successo nella stagione dei 91 punti con Maurizio Sarri. Tutto questo, ovviamente, dà più serenità. Bisogna introdurre il tempo effettivo solo per gli ultimi venti minuti, perché si perde troppo tempo. In Premier, invece, ci sono calciatori con un atteggiamento diverso. Raspadori all’Atletico Madrid? A malincuore, è inevitabile sia per il giocatore che per il Napoli. Di lui non mi libererei mai, è stato decisivo per lo scudetto. Ma la struttura del gioco del Napoli pende sul fatto di fargli giocare ancora meno. Con questi soldi, di fatto, credo che il Napoli andrà a prendere un altro esterno alto giovane. Quest’ultimo avrà qualità, ma con margini di miglioramento. Non arriveranno i vari Sterling, Grealish. Sarei più contento di Kevin. Poi si dovrà prendere il sostituto di Di Lorenzo”.

Mario Fabbroniha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori merita di andare all’Atletico. Lucca è il colpo migliore del Napoli” – “Raspadori andrà all’Atletico Madrid, va a giocare in una delle squadre più importanti d’Europa: gioca sempre la Champions ed è un’autorevole rompiscatole per vincere la Liga. Raspadori merita questo trasferimento. Con i soldi di Raspadori, di fatto, il Napoli prenderà qualcuno lì davanti. Ma il club partenopeo non deve avere fretta, visto che con il passare dei giorni i cartellini potrebbero scendere. Tuttavia, c’è il problema Conte. Quest’ultimo, infatti, spinge per avere i giocatori il prima possibile. Pagamenti delle amichevoli? Non è proprio una brutta cosa, visto che nessuno obbliga a pagare questi soldi. Il colpo migliore del Napoli è Lucca. Lookman, viste le notizie che girano, non verrà al Napoli. Lookman andrà all’estero, sempre se non dovesse andare all’Inter. Il Napoli può piazzare un colpo importante. Il Milan è una copia dell’anno scorso in quanto ad impegni e a nuovo allenatore, se chiude a buon mercato può essere molto fastidioso per la vittoria dello scudetto. Poi c’è da vedere l’Inter come completa il suo mercato. Bisogna vedere la resa di Chivu. Poi la Juve potrebbe piazzare due- tre colpi che gli permetterebbero di diventare una delle protagoniste della stagione. Occhio anche alla Roma di Gasperini. Il Como, ovviamente, sarà un avversario molto tignoso”.

RADIO NAPOLI CENTRALE

