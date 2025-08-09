NEWS

Scarlato, Amoroso, Ottaiano e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Vincenzo Letizia 9 Agosto 2025 0 4 min read

 

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli deve prendere un attaccante esterno, De Laurentiis ha cambiato mentalità” – “Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, prendendo pedine importanti: da De  Bruyne e Lang. Qualcosa sarà inserito nei prossimi giorni: Gutierrez e Juanlu Sanchez.  Manca una ciliegina sulla torta: l’esterno offensivo, tipo uno alla Lookman.  A centrocampo, invece, farei restare Vergara che mi sembra l’unico giovane pronto a  giocare nel Napoli. A prescindere dalla cessione di Raspadori, di fatto, il Napoli deve prendere un attaccante esterno. Metodo duro di Conte? Va bene così, visto che ha vinto diversi campionati. Il Napoli farà una buona Champions. Con De Bruyne, di fatto, De Laurentiis è andato un po’ contro la sua mentalità, ovvero prendere giocatori di prospettiva per poi vendere per fare plusvalenza. Con De Bruyne, ovviamente, ha fatto un gran colpo. Ma De Laurentiis ha cambiato un po’ ultimamente la sua strategia, prendendo sia giovani che giocatori pronti. Arbitro che spiegherà le sue decisioni dopo aver visto il VAR? Questa cosa aiuterà sicuramente”.

Salvatore Amoroso, giornalista di spazionapoli.it, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Accordo tra Raspadori ed Atletico Madrid. Preferisco Meret a Milinkovic-Savic” – “Gutierrez è praticamente in arrivo dal Girona. Raspadori ha un accordo con l’Atletico Madrid, mentre nelle prossime ore si potrebbe trovare l’accordo tra i due club. Raspadori è stato un giocatore chiave nei due scudetti, ma dovrebbe andare via. Vederlo andar via è un peccato, perché l’avrei visto benissimo anche in questo Napoli: soprattutto nel ruolo di vince De Bruyne come sottopunta. Come sostituto bisognerà vedere cosa vuole Conte: se un attaccante esterno forte, o un centrocampista ed un’ala meno costosa: tipo Chiesa. Anche se quest’ultimo ha giocato davvero pochissimo. Conte ha comunque delle idee chiare, visto che cambierà atteggiamento tattico sia in base agli avversari che nei vari momenti. Da chi arriveranno i gol? Lukaku, dopo tanto tempo, ha fatto una preparazione giusta e spero che, insieme a Lucca, riesca a segnare i gol che servono. Miretti può starci bene in questo Napoli. Mentre Kevin bisogna conoscerlo meglio. Anche con l’arrivo di Juanlu Sanchez, di fatto, il Napoli crescerebbe tantissimo. Milinkovic-Savic? Io, onestamente, preferisco Meret. Milinkovic-Savic arriva per competere con Meret, ma credo che questo renda tutto più complicato. Milinkovic-Savic, soprattutto a livello caratteriale e tecnico, è un ottimo portiere, ma continuo a preferire Meret”.

Antonio Ottaiano, agente FIFA, ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Con i soldi di Raspadori prenderei Kevin” – “Spiegazione del VAR? Questa cosa era una cosa che auspichiamo da tempo, vedi quanto è successo nella stagione dei 91 punti con Maurizio Sarri. Tutto questo, ovviamente, dà più serenità. Bisogna introdurre il tempo effettivo solo per gli ultimi venti minuti, perché si perde troppo tempo. In Premier, invece, ci sono calciatori con un atteggiamento diverso. Raspadori all’Atletico Madrid? A malincuore, è inevitabile sia per il giocatore che per il Napoli. Di lui non mi libererei mai, è stato decisivo per lo scudetto. Ma la struttura del gioco del Napoli pende sul fatto di fargli giocare ancora meno. Con questi soldi, di fatto, credo che il Napoli andrà a prendere un altro esterno alto giovane. Quest’ultimo avrà qualità, ma con margini di miglioramento. Non arriveranno i vari Sterling, Grealish. Sarei più contento di Kevin. Poi si dovrà prendere il sostituto di Di Lorenzo”.

Mario Fabbroniha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori merita di andare all’Atletico. Lucca è il colpo migliore del Napoli” – “Raspadori andrà all’Atletico Madrid, va a giocare in una delle squadre più importanti d’Europa: gioca sempre la Champions ed è un’autorevole rompiscatole per vincere la Liga. Raspadori merita questo trasferimento. Con i soldi di Raspadori, di fatto, il Napoli prenderà qualcuno lì davanti. Ma il club partenopeo non deve avere fretta, visto che con il passare dei giorni i cartellini potrebbero scendere. Tuttavia, c’è il problema Conte. Quest’ultimo, infatti, spinge per avere i giocatori il prima possibile. Pagamenti delle amichevoli? Non è proprio una brutta cosa, visto che nessuno obbliga a pagare questi soldi. Il colpo migliore del Napoli è Lucca. Lookman, viste le notizie che girano, non verrà al Napoli. Lookman andrà all’estero, sempre se non dovesse andare all’Inter. Il Napoli può piazzare un colpo importante. Il Milan è una copia dell’anno scorso in quanto ad impegni e a nuovo allenatore, se chiude a buon mercato può essere molto fastidioso per la vittoria dello scudetto. Poi c’è da vedere l’Inter come completa il suo mercato. Bisogna vedere la resa di Chivu. Poi la Juve potrebbe piazzare due- tre colpi che gli permetterebbero di diventare una delle protagoniste della stagione. Occhio anche alla Roma di Gasperini. Il Como, ovviamente, sarà un avversario molto tignoso”.

 

RADIO NAPOLI CENTRALE

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Implacabile Higuain, ancora a segno il Pipita

Quante volte, pipita? La girata che rade l’erba e poi fa pure la barba al palo – perché la palla esce per un pelo, forse […]

10 Novembre 2014 0 2 min read

Marotta: “Icardi non rientra nel nostro progetto, è sul mercato”

Ecco quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta a microfoni di Sky Sport: “Serve chiarezza e trasparenza. Icardi e Nainggolan sono degli ottimi giocatori e […]

6 Luglio 2019 0 14 sec read

Napoli, oggi avvenne – 16 ottobre. L’8-1 alla Pro Patria del 1955

Il giorno 16 ottobre il Napoli ha giocato undici partite, otto in serie A, una in serie B, una in serie C1 ed una in […]

16 Ottobre 2017 0 52 sec read

Nicchi: “Il VAR verrà utilizzato sempre più”

In diretta a “ Un Calcio Alla Radio”, trasmissione condotta da Umberto Chiariello sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia è intervenuto Marcello Nicchi, presidente […]

20 Novembre 2018 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui