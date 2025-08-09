Napoli – Questa sera quinta amichevole degli azzurri, contro il Girona, al Patini di Castel di Sangro

Il Napoli, stasera, contro gli spagnoli del Girona, cerrca il riscatto nella quinta amichevole precampionato. Infatti Conte si aspetta una reazione d’orgoglio dei suoi, auspicando una vittoria che dia morale alla squadra. Quale sarà l’undici iniziale che scenderà in campo, al Patini di Castel di Sangro, ancora una volta, tutto esaurito? Tentiamo di scoprirlo; alcune indizi sono giunti dall’allenamento del pomeriggio di ieri. Come d’abitudine, si partirà dal 4/3/3 con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema e Olivera nel pacchetto arretrato, mentre il centrocampo dovrebbe essere formato da Anguissa, Lobotka e De Bruyne, il quale ha rimediato un colpo alla gamba desra, senza tuttavia grosse preoccupazioni. Infine, il tridente avanzato vedrà Politano a destra, , Lukaku al centro e Neres, dirottato a sinistra. Questa, pertanto, al90%, dovrebbe essere la formazione titolare che affronterà, alle 19 il Girona. Il match potrebbe rappresentare l’occasione per chiudere, definitivamente,l’affare Guitierrez, attraverso l’incontro già fissato. con la dirigenza spagnola.