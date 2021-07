Bayern Vs Napoli: questo pomeriggio, a Monaco, Spaletti darà fiducia a Zedadka

Ieri, nell’allenamento di preparazione al match amichevole di questo pomeriggio, contro la corazzata Bayern Monaco, in programma alle 16,30 all’Allianz Arena, il tecnico del Napoli Spalletti ha provato una nuova soluzione tattica assai interessante, per quanto concerne la fase offensiva della squadra. L’allenatore toscano sembra propendere per una formazione competitiva ma con una sorpresa provata nel tridente: Karim Zedadka dal primo minuto. Il modulo adottato sarà il 4/3/3, con questo probabile schieramento:

Contini a difesa dei pali; Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario Rui nel pacchetto arretrato a quattro; Elmas, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Politano, Osimhen e Zedadka nel tridente offensivo. Il giovanotto franco-algerino dalle belle speranze che finora non è andato oltre qualche panchina in Serie A e in Europa League, dunque, preferito a un altro connazionale di provata esperienza, ossia Adam Ounas che ha fatto benissimo nella sua esperienza in Calabria. Naturalmente per ora si tratta solo di un’indiscrezione, tuttavia, la scelta potrebbe essere facilmente confermata, almeno all’inizio.