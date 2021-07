Amichevole, il Napoli batte 3-0 il Bayern Monaco

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – E’ solo calcio d’estate e mancavano tanti primi attori nelle due squadre, ma i segnali sono incoraggianti, molto incoraggianti. Vincere in casa del Bayern Monaco non succede tutti i giorni, il Napoli ci riesce in amichevole addirittura 3-0 e torna a casa con tanta consapevolezza delle proprie qualità. Il grande protagonista all’Allianz Arena è stato Osimhen , che ha piegato la squadra di Nagelsmann con una doppietta in due minuti a metà ripresa. A chiudere i conti poi ci ha pensato Machach nel finale. La vittoria è arrivata quando il Bayern era imbottito di ragazzini e senza nessun big in campo, ma è vero che il Napoli ha tenuto testa alla corazzata tedesca anche quando c’era in campo la squadra vera nel primo tempo. E non va dimenticato che Spalletti si è presentato in Germania senza nove giocatori (Insigne, Mertens, Lozano, Fabian Ruiz, Demme, Di Lorenzo, Meret, Ospina e Petagna). In campo con un 4-1-4-1 con Lobotka vertice basso che si trasformava in 4-3-3 in fase offensiva, la squadra azzurra ha mostrato grande organizzazione difensiva ed è riuscita a creare tanto anche in attacco. Fra i migliori in campo Lobotka , un altro giocatore rispetto a quello diventato oggetto misterioso nella gestione di Gattuso: c’è la netta sensazione che il primo rinforzo della nuova stagione azzurra possa essere proprio il centrocampista slovacco.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu