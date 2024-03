ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs JUVENTUS – L’undici di Calzona pronta al test probante con i bianconeri per confermarsi

Archiviata la bella prova con goleada, a spese del Sassuolo, in quel del Mapei Stadium, l’undici di Calzona si appresta ad affrontare un test molto più probante, dopodomani sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, contro la seconda in classifica, ovvero la Juve di Max Allegri, che, pur vincendo all’ultimo minuto contro il Frosinone, attualmente, non gode di orttima salute. Sarà una partita importante che ci dirà se, realmente, il Napoli si è ritrovato, guarendo dall’empasse mentale che lo ha fatto precipatare a centroclassifica, lontanissimo dalle alte sfere della zona che conta. Gli azzurri, domenica, tenteranno di bissare il successo di Reggio Emilia, avendo assunto tranquillità, serenità e compattezza di gruppo. Napoli vs Juventus rappresenta la partita clou della 27esima giornata, un match molto sentito da entrambe le formazioni, rivali ataviche, in passato, nella lotta scudetto. I sosenitori partenopei la considerano, a prescindere dalla graduatoria, la madre di tutte le partite. In questo momento i bianconeri sono avanti, rispetto agli azzurri di ben 17 lunghezze, ma nello stesso tempo, lamentano un ritardo sulla capolista Inter di 12 punti, per cui, oramai, la pista scudetto sembra definitivamente svanita. Dal canto suo, il Napoli deve lottare, strenuamente, nel tentativo di recuperare punti per la zona Champions che, oggi come oggi, appare complicatissima da raggiungere, visti gli otto punti di distacco dal Bologna quarto. Malgrado non vi siano conferme ufficiali sui due schieramenti di Fuorigrotta, in casa azzurra, Calzona dovrebbe riproporre il consueto 4-3-3 che consente un gioco più offensivo, garantendo spettacolo. Del resto, col ritorno in squadra di Osimhen, il Napoli è, finalmente, riuscito ad andare in gol con estrema faciltà, nonostante il nigeriano non vanti una condizione fisica al 100%. Inoltre, i vari Politano, Anguissa e Kvaratskhelia, al suo fianco, sono pronti a dare il massimo per centrare la seconda vittoria consecutiva. Lo stadio, ovviamente, è già sold out, quindi il Maradona sarà una bolgia infernale che metterà soggezione agli ospiti. Dall’altro lato Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo che dà equilibrio tra fase difensiva e propensione all’attacco. Tuttavia, il mister bianconero dovrà rinunciare ancora a McKennie e Rabiot per infortunio, due assenze pesanti. La rivalità tra queste due compagini, come anticipato, è storica, infatti, è stata caratterizzata da partite memorabili, con sfide per lo scudetto e per le coppe nazionali ed europee. Molto probabilmente, il ct della Slovacchia si affiderà agli stessi uomini che hanno travolto il Sassuolo, unico cambiamento potrebbe essere Zielinski al posto di Traorè, non al meglio della forma. In casa bianconera, naturalmente, si farà affidamento sulla vena realizzativa del centravanti serbo, ex Fiorentina. In forte dubbio la presenza di Chiesa. Ecco, intanto, le possibili formazioni che dovremmo vedere domenica:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè ( Zielinski); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

UVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Passiamo alle statistiche del big match: i partenopei hanno affrontato i bianconeri in sei competizioni per complessive 181 partite, conquistando 46 vittorie, 50 pareggi e subito 85 sconfitte, realizzando 206 gol e incassadone 278. Pertanto c’è una netta prevalenza della Juventus nel computo delle partite giocate. Leggera supremazia dei partenopei, invece, per quanto riguarda gli incontri casalinghi, difatti gli azzurri vantano, in 77 match, 26 successi contro 23 dei rivali, mentre sono 27 i risultati nulli. Il Napoli non perde contro la Juve, tra le mura amiche dal 2019, allorquando si dovette inchinare agli ospiti per 1 a 2. Da allora, ben quattro vittorie di fila per i padroni di casa. Per la cronaca, sarà il 153 confronto in massima serie fra Napoli e Juventus. Infine registriamo anche due partite disputate in serie B, nell’annata 2006/07; a Torino ci fu la vittoria dei bianconeri per 2 a 0, mentre al San Paolo, finì in pareggio col risultato di 1 a 1. Entrambe le formazioni, al termine della stagione in cadetteria, furono promosse in A.