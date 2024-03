Calzona ha caricato i suoi ragazzi – ” Voi siete forti e lo sapete bene, quindi dobbiamo credere nella rimonta”

Il neo allenatore del Napoli che conosce benissimo l’ambiente e gran parte della rosa, per tentare di rilanciare i suoi ragazzi, non li ha rimproverati per i risultati negastivi, bensì li ha caricati evidenziandone le grosse qualità, dicendo loro quanto segue: ” Voi siete forti e lo sapete bene, per cui dobbiamo credere nella rimonta”. Questo l’imput dato, negli spogliatoi, ai calciatori che hanno risposto alla grande, mercoledì scorso a Reggio Emilia. Un messaggio forte che ha rinvogorito la squadra, producendo spensieratezza e allegria di giocare come accadeva nell’anno dello scudetto. Francesco Calzona ha, perciò lavorato in piena serenità, senza prediligere la voce grossa. Il tecnico non ha voluto imporre nulla e si è appropriato della squadra con il dialogo, sperando nella coscienza dei giocatori. Il messaggio lanciato è stato subito recepito, perché con le buone maniere si ottengono i risultati, L’ex vice di Sarri ha investito su se stesso tacendo, ma contemporaneamente, caricando al masssimo i suoi che non potevano, all’improvviso, perdere la cultura del bel gioco. E’ riuscito, così a riportare la fiducia nello spogliatoio, lasciando i calciatori liberi di fare il proprio gioco come era successo con Spalletti. Senza essere oppressi dal peso delle responsabilità e delle accuse a loro mosse in precdenza, che avevano peggiorato la situazione. A Reggio Emilia, la svolta, questo Napoli ha dimostrato di sapere giocare a calcio, ora occorre soltanto avere continuità, sperando che la rondine faccia primavrera. Domenica potrebbe esserci la conferma contro la Juve, avversaria ben più consistente rispetto al modesto Sassuolo. Solo al termine del match sapremo se abbiamo ritrovato il Napoli che conoscevamo, oppre se è stato un episodio il fragoroso successo nel recupero.