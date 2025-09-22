INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Lucca: “Contentissimo per il gol, riscattato lo stop di Manchester”

Vincenzo Letizia 22 Settembre 2025 0 26 sec read

Lorenzo Lucca, match-winner del match contro il Pisa ai microfoni di Sky esprime tutta la sua gioia per il suo primo gol in maglia azzurra: “Sono contentissimo del gol ma soprattutto dei tre punti. Dobbiamo continuare così, siamo forti e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il mister mi ha chiesto di lavorare e di mettermi a disposizione: quando mi chiamerà in casa, farò il massimo. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili: abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 vs 11”.

Vincenzo Letizia

