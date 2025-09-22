NEWS

LE INTERVISTE – Pisa, Gilardino: “Orgoglioso dei ragazzi. Continuando così, faremo punti”

Redazione 22 Settembre 2025 0 52 sec read

Mister Alberto Gilardino ha commentato così il match contro il Napoli del suo Pisa ai microfoni di Sky: “Sono orgoglioso dei ragazzi per l’atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c’è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c’è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente”.

Ci sono stati degli episodi particolari.
“Non mi piace parlare degli episodi, mi piace parlare dei miei ragazzi e della partita. Dovremo mantenere questo in ogni gara: presto arriveranno risultati positivi”.

Ora due impegni ravvicinati.
“Abbiamo la partita di Coppa Italia contro il Torino che permetterà di mettere in campo giocatori che hanno visto poco il campo, poi il derby con la Fiorentina ma è una partita come tutte le altre: importante per mantenere questo DNA all’interno della gara. Presto i ragazzi otterranno risultati positivi”.

