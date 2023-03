Napoli – Milan – Dalle 16 partirà la vendita dei tagliandi per il match coi rossoneri del 2 aprile prossimo

La SSCN ha comunicato che saranno posti in vendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, 16 marzo 2023 i biglietti per il match contro il Milan, in calendario il prossimo 2 aprile, ore 20.45, allo stadio Maradona di Fuorigrotta. I residenti fuori regione Campania potranno acquistare il tagliando solo se in possesso della fidelity card del Club azzurro. l’acquisto potrà avvenire on line sul sito (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) o presso le abituali rivendite Ticketone di Napoli e provincia. Qui di seguito, i prezzi di ogni singolo settore:

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 100,00

Distinti € 85,00

Curve € 50,00

Tribuna Family:

Adulti € 50,00

Under 12 € 20,00