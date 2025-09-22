INTERVISTE

LE INTERVISTE – Spinazzola: non dobbiamo distrarci nei finali ed essere superficiali

Vincenzo Letizia 22 Settembre 2025 0 22 sec read

Lorenzo Spinazzola trova un gran gol dalla distanza ed esulta dopo il match vinto contro il Pisa ai microfoni di Sky: “Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, loro fisicamente si muovono bene e hanno fisicità. Sono una bella squadra, per noi sono tre punti importanti. Siamo in testa ma c’è tanta strada da fare: non dobbiamo fare quello mostrato nel finale. Basta un piccolo regalo e si riaccende tutto, per superficialità che non dobbiamo avere”.

Vincenzo Letizia

