IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – Conte: “Abbiamo sofferto la fisicità del Pisa. Punti? Fieno in cascina”

Vincenzo Letizia 22 Settembre 2025 0 1 min read

La vittoria contro il Pisa lancia il suo Napoli in solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di Sky: “Non è mai facile vincere. Abbiamo giocato contro una squadra fisica: ha corsa e accelerazione, oltre ad un’intensità che la inserisce tra le prime per questi dati. Quando hai avversari che reggono i contrasti, diventa un problema. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare le diagonali con i centrocampisti: siamo però contenti di aver fatto quattro vittorie, ci sono sei-sette squadre di ottimo livello”.

L’ingresso di Lucca è stato decisivo.
“Ho abbracciato Lucca perché sta lavorando tanto ed è entrato bene in campo. Quando dico calma e predico prudenza, lo dico per questo: noi, a differenza di altri, non abbiamo una rosa rodata per fare una stagione con i diversi impegni come la Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa. I giocatori arrivano da realtà diverse e si trovano lo scudetto sulla maglia: giochi con aspettative importanti. Noi, a differenza della altre, dobbiamo lavorare sul campo per far crescere e salire di livello, ma a volte non hai tempo e l’esperienza si fa con calma. Quando sento parlare di grande mercato, ecco, questa è un’altra cosa”.

Il ritorno in Europa può essere un ostacolo?
“Sicuramente, giocando si fa esperienza e si può allenare. Per noi, questa stagione sarà la più complessa: nella rosa ci sono 9 calciatori, stai mettendo mezza squadra con giocatori arrivati da altre realtà. Bisogna avere pazienza, accettare l’errore perché la maglia pesa. Rispetto a squadre che fanno Europa sistematicamente, noi non siamo rodati. Questo porta stress fisico e mentale”.

C’è il rimpianto per Manchester?
“Bisogna essere bravi nella pressione alta e quando la squadra ti fa giocare basso. Prima dell’espulsione di Di Lorenzo, si era visto il piano gara. Dopo 18′ è inevitabile, devi sperare di difenderti e portare a casa la pagnotta. Comunque un po’ tutti stanno iniziando a capire che ci sono diverse fasi della partita: tutti ti vengono a prendere alti, lo stesso City non ha più la pressione di prima. Anche un allenatore come Guardiola, ieri, voleva portare a casa il risultato”. TMw

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Milik: “Mi sento molto bene ma non mi sbilancio sul mio rientro in squadra”

Il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sul recupero dopo l’infortunio al ginocchio subito oltre un […]

18 Novembre 2016 0 36 sec read

Il Presidente De Laurentiis ancora in prima linea, in ritiro con il gruppo, a Cava de’ Tirreni

Profumo di derby in casa azzurra, alla vigilia della delicata trasferta di domani pomeriggio a Salerno, dove si giocherà l‘anticipo della giornata numero 11 di […]

3 Novembre 2023 0 1 min read

EDITORIALE PRE PARTITA – La premiata Ditta Salernitana & Sassuolo rende un gran servigio agli azzurri che ora hanno un altro match ball a disposizione

Il ventiseiesimo turno di Serie A, che avrà il suo epilogo solo questa sera con gli ultimi due posticipi in programma, vale a dire Cagliari vs […]

21 Febbraio 2022 0 2 min read

EDITORIALE. Lo Spartak Mosca si conferma bestia nera per gli azzurri

Editoriale post Napoli – Spartak Mosca. Nuova amarezza per gli azzurri con lo Spartak Mosca in una competizione continentale. Dopo l’eliminazione ai calci rigore dalla […]

1 Ottobre 2021 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui