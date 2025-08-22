Serie A: per lo scudetto in quota è sempre Napoli-Inter, inseguono Milan e Juventus. Como possibile outsider, tra i bomber sfida Lautaro-Kean

ROMA – Parte sabato 23 agosto la Serie A 2025/26, con il Napoli campione d’Italia ancora grande favorito per lo scudetto. Antonio Conte vorrà difendere a tutti i costi il tricolore conquistato lo scorso maggio e gli esperti vedono il bis, con il Napol in pole, come riportato da Agipronews a 2,50 su Sisal e Snai, seguita dall’Inter di Chivu offerta a 3,75. Dietro inseguono il Milan dell’Allegri 2.0 visto campione a quota 5,50, con la Juventus, a digiuno dal 2020, fissata a 6 volte la posta. Tra le novità della stagione la nuova offerta di Sisal, “My Combo”, una modalità di gioco che permette di combinare eventi diversi di una singola partita che si fondono in un’unica schedina, con una quota finale calcolata grazie a un algoritmo.

LOTTA CHAMPIONS – Grande attenzione per la lotta Champions, che nelle ultime stagioni si è risolta sempre negli ultimi minuti: le prime quattro favorite per il titolo sono anche quelle con più possibilità di centrare i primi quattro posti della classifica e la conseguente qualificazione in Champions League: quote rasoterra per Napoli, a 1,10 su Planetwin365 e Goldbet, e Inter, a 1,20, seguite da Milan, a 1,45 e Juventus a 1,55. Fiducia nel ritorno tra le prime quattro della Roma di Gasperini, proposta a 2, mentre recita il ruolo di outsider una delle protagoniste del calciomercato estivo, il Como, fissato a quota 5,50.

ZONA RETROCESSIONE – Secondo i bookmaker, prosegue Agipronews, grande bagarre anche in fondo la classifica. Le due formazioni a rischiare l’immediato ritorno in Serie B sono Cremonese e Pisa, offerte rispettivamente a 1,35 e 1,60, seguite dal Verona, ancora silente in fase di mercato e colpito dal grave infortunio di Suslov, a quota 2. Leggermente staccate Cagliari e Lecce, date entrambe a 2,75, con il Parma proposto a 3,50. Fiducia invece nella salvezza del Sassuolo, che ha vissuto un solo anno di purgatorio in serie cadetta: la retrocessione dei neroverdi si gioca a 4,50.

RE DEI BOMBER – Chi raccoglierà lo scettro di capocannoniere di Mateo Retegui? In lavagna comanda Lautaro Martinez: il secondo titolo dell’argentino dell’Inter, già sul trono dei bomber nella stagione 2023/24 ma reduce da un’annata sottotono, si gioca a 4,50 su Sisal e a 5 su Snai. In scia, nelle quote, Moise Kean della Fiorentina, offerto a 6 dopo essere stato vice capocannoniere nell’ultimo campionato. Completa il podio dei favoriti una new-entry, il canadese Jonathan David, nuovo centravanti della Juventus, proposto a 7,50. Più staccato, a 12, l’altro attaccante interista Marcus Thuram, davanti a Lorenzo Lucca del Napoli, indicato a 18, che godrà sicuramente di più opportunità dopo l’infortunio di Romelu Lukaku.