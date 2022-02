Serie A: scossa Inter, tre punti con il Sassuolo a 1,28. I bookie accendono il duello Lautaro-Berardi

ROMA – Nel momento più difficile della stagione sono le quote a risollevare l’Inter, in cerca di punti preziosi dopo il primo posto perso in campionato (seppure con una partita in meno) e il doloroso ko in Champions con il Liverpool. Le tre vittorie consecutive negli ultimi precedenti per il Sassuolo spingono Inzaghi e i suoi, offerti a 1,28 su Planetwin365 per l’appuntamento di domenica pomeriggio contro i neroverdi. Il bilancio a San Siro lascia comunque aperta la porta a una sfida a viso aperto, dopo i due pareggi a cavallo tra il 2019 e 2020 e i tre blitz emiliani conquistati dal 2016 al 2018. Esiti che stavolta sono entrambi a quota altissima: la «X» vale 5,75, per il segno «2» si arriva a 9,50. Fiducia confermata per i nerazzurri anche da parte degli scommettitori, che nel 74% delle giocate hanno puntato sull’«1», lasciando a Dionisi solo il 10%. Altissime le aspettative sui gol, vista la media gol tenuta negli scontri diretti: sono arrivati a cinque gli Over consecutivi e anche stavolta un’altra partita da almeno tre reti complessive “scalda” il tabellone a 1,35. In campo il duello sarà innanzitutto tra Lautaro e Berardi, capocannonieri delle rispettive squadre con 11 e 10 gol all’attivo. La rete dell’argentino stavolta pagherebbe 1,75, quella dell’esterno si gioca a 3,85. Per il Sassuolo tornerà anche Scamacca, la cui firma sull’incontro è offerta a 4,00, mentre per un altro guizzo di Traorè si sale a 5,50. Dall’altra parte del campo Dzeko potrebbe lasciare il posto a Sanchez, che attacca a 2,25. Il bosniaco rimane comunque avanti, a 1,80.