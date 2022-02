Serie A, Salernitana-Milan: le quote blindano il «2», partenza in salita per Nicola

ROMA – È un momento particolarmente felice per il Milan, tornato in vetta proprio a pochi giorni dalla trasferta con la Salernitana, ultima in classifica. Tra gli analisti ci sono quindi pochi dubbi per la partita di domani, con il «2» all’Arechi offerto a 1,34 su Planetwin365 e con oltre il 70% delle preferenze. Sarà invece chiamato all’impresa Nicola, appena arrivato sulla panchina granata dopo l’esonero di Colantuono: il pareggio vale 5,15, mentre per il segno «1» si arriva a 9 volte la posta. Sfida con il Milan a parte, il neo allenatore dei campani è chiamato a tentare una salvezza che oggi appare ai limiti del possibile, visto l’1,05 quotato per la retrocessione della Salernitana. Per i rossoneri, invece, il compito è recuperare terreno anche sul tabellone scudetto, dove sono saliti al secondo posto (a 5,00), ma ancora a distanza dall’Inter, sempre favorita a 1,45. Nel 2-0 dell’andata sono andati a segno Kessié e Saelemaekers, oggi dati a 3,00 e 4,50 sul tabellone dei marcatori. Occasione d’oro anche per Leao (2,20) e Giroud (1,65), mentre per i padroni di casa fanno affidamento su Bonazzoli e Djuric a 5,00.