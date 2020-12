Bufera Atalanta, per i bookmaker Gasperini non arriva a Natale. Sfida Sarri-Brambilla per la successione

ROMA – Vigilia di Champions League agitata per l’Atalanta. La squadra nerazzurra, attesa questa sera dalla decisiva e delicata trasferta in casa dell’Ajax, è infatti scossa dal caso Gomez-Gasperini. La pesante lite nei giorni scorsi (per la precisione, durante l’intervallo della sfida col Midtjylland) avrebbe portato l’allenatore a presentare le dimissioni respinte però con fermezza dalla società bergamasca. Cosa succederà ora? Lo ipotizzano i betting analyst di Stanleybet.it, che puntano decisi sull’addio precoce di Gasperini. le dimissioni o l’esonero del tecnico valgono appena 1,20, contro il 3,50 della permanenza a Bergamo. Si può scommettere anche sul successore: in pole ci sono Maurizio Sarri, che non ha ancora trovato una nuova sistemazione dopo le esperienze alla Juventus e al Chelsea, e Massimo Brambilla (allenatore della primavera atalantina) a 3,50. Anche l’ex allenatore di Parma e Bologna Roberto Donadoni è un profilo che potrebbe andare a genio alla società bergamasca ed è dato a quota 6,00 come terza opzione. Seguono, secondo i bookmaker inglesi, Luciano Spalletti, Walter Mazzarri e Alberto Zaccheroni, tutti offerti a 10,00. A 13,00 si punta sull’esordio in panchina in Serie A di Daniele De Rossi, oppure su Luigi Di Biagio, Walter Zenga e Vincenzo Montella. L’idea Clarence Seedorf, invece, vale 20,00. Stessa quota per Andrea Stramaccioni e Roberto D’Aversa. Infine, una quota “che scotta”: si punta a 40 sul colorato e frizzante lunapark targato Zdenek Zeman in panchina entro il 25 dicembre 2020. FT/Agipro

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu