Europa League, Napoli-Barcellona: Mertens cerca l’aggancio a Cavani, in quota è sfida del gol con L. De Jong

ROMA – Centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e agganciare Edinson Cavani in vetta alla classifica marcatori all-time del club nella competizione: è questa la duplice sfida di Dries Mertens, chiamato a trascinare il Napoli nella delicata sfida di giovedì sera al “Maradona” contro il Barcellona. Secondo gli esperti di 888sport.it la rete inaugurale nel match del folletto belga si gioca a 7, stessa quota del bomber olandese Luuk De Jong, autore di una doppietta nell’ultima finale di Europa League di un’italiana, quella vinta dal Siviglia 3-2 contro l’Inter nel 2020. Vale invece 8 volte la posta la possibilità di aprire le marcature per Lorenzo Insigne, voglioso di lasciare un ricordo importante nell’ultima stagione nella sua Napoli, mentre su 888 sale a 13 il timbro dell’altro De Jong, Frenkie, mai in rete tra Ajax e Barcellona nelle precedenti 45 partite nelle competizioni europee