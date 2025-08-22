ANTEPRIMA PARTITA – Sassuolo vs Napoli : probabili formazioni e statistiche

Meno 1 al nuovo campionato di serie A che vedrà, domani, nel tardo pomeriggio, i campionio d’Italia in carica esordire a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, contro il neo promosso Saasuolo, guidato dall’ex campione del mondo, nel 2006, Fabio Grosso. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, Conte, molto probabilmente, schiererà ben nove undicesini della squadra dello scorso anno, con le sole eccezioni di De Bruyne a centrocampo e di Lucca in attacco. Pertanto, vedremo Meret tra i pali, davanti al quale agiranno i due centrali Rrhamani e Juan Jesus, mentre sulle corsie basse ci saranno Di Lorenzo a destra e Oivera a sinistra. In mezzo al campo Anguissa,Lobotka, De Bruyne e Mc Tominay. In avanti Politano e Lucca. Per i padroni di casa, possibile variante in attacco, infatti, il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurentié potrebbe vedere l’inserimento di Fadera sulla destra. Nella zona mediana dovrebbe giocare Ghion oppure Lipani, mentre in difesa è in atto un ballottaggio tra Romagna e Idzes. Intanto l’allenatore azzurro ha il dubbio se adottare un modulo 4/1 4/1 con i nuovi arrivi Beukema e De Bruyne oppure confermare il 4/3/3, con Juan Jesus e Neres titolari. Tuttavia, la formazione più accreditata è quella paventata prima. Alla luce di queste indicazioni, i 22 giocatori che inizieranno la sfida saranno i seguenti:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All Conte

Come nello scorso torneo, adesso passiano alle statistiche di questo match: Sassuolo e Napoil, in passato, si sono affrontati in 23 partite divise in due competizioni, la serie A con 22 gare e la Coppa Italia con una sola. Il bilancio parla nettamente a favore degli azzurri, i quali hanno conquistato 14 successi e 7 pareggi, soltanto due, i k o subiti. Per la cronaca, la compagine partenopea ha fatto sue tutte le ultime cinque gare disputate contro i neroverdi in serie A. Concludendo, l’ultimo incontro tra le due rivali di domani risale al 24 febbraio del 2024, allorquando a Reggio Emilia, il Napoli si mpose con un clamoroso 6 a 1. Buon Campionato a tutti!