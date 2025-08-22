ANTEPRIMA PARTITA – Sassuolo vs Napoli : probabili formazioni e statistiche

Meno 1 al nuovo campionato di serie A che vedrà, domani, nel tardo pomeriggio, i campionio d’Italia in carica esordire a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, contro il neo promosso Saasuolo, guidato dall’ex campione del mondo, nel 2006, Fabio Grosso. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, Conte, molto probabilmente, schiererà ben nove undicesini della squadra dello scorso anno, con le sole eccezioni di De Bruyne a centrocampo e di Lucca in attacco. Pertanto, vedremo Meret tra i pali, davanti al quale agiranno i due centrali Rrhamani e Juan Jesus, mentre sulle corsie basse ci saranno Di Lorenzo a destra e Oivera a sinistra. In mezzo al campo Anguissa,Lobotka, De Bruyne e Mc Tominay. In avanti Politano e Lucca. Per i padroni di casa, possibile variante in attacco, infatti, il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurentié potrebbe vedere l’inserimento di Fadera sulla destra. Nella zona mediana dovrebbe giocare Ghion oppure Lipani, mentre in difesa è in atto un ballottaggio tra Romagna e Idzes. Intanto l’allenatore azzurro ha il dubbio se adottare un modulo 4/1 4/1 con i nuovi arrivi Beukema e De Bruyne oppure confermare il 4/3/3, con Juan Jesus e Neres titolari. Tuttavia, la formazione più accreditata è quella paventata prima. Alla luce di queste indicazioni, i 22 giocatori che inizieranno la sfida saranno i seguenti:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All Grosso