ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA – Sassuolo vs Napoli : probabili formazioni e statistiche

Armando Fico 22 Agosto 2025 0 1 min read

Meno 1 al nuovo campionato di serie A che vedrà,  domani, nel tardo pomeriggio, i campionio d’Italia in carica esordire a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, contro il neo promosso Saasuolo, guidato  dall’ex campione del mondo, nel 2006, Fabio Grosso. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, Conte, molto probabilmente, schiererà ben nove undicesini della squadra dello scorso anno, con le sole eccezioni di De Bruyne a centrocampo e di Lucca in attacco. Pertanto, vedremo Meret tra i pali, davanti al quale agiranno i due centrali Rrhamani e Juan Jesus, mentre sulle corsie basse ci saranno Di Lorenzo a destra e Oivera a sinistra. In mezzo al campo Anguissa,Lobotka, De Bruyne  e Mc Tominay. In avanti Politano e Lucca. Per i padroni di casa, possibile variante in attacco, infatti, il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurentié potrebbe vedere l’inserimento di Fadera sulla destra. Nella zona mediana dovrebbe giocare Ghion oppure Lipani, mentre in difesa è in atto un  ballottaggio  tra Romagna e Idzes.  Intanto l’allenatore azzurro ha il dubbio se adottare un modulo 4/1 4/1 con i nuovi arrivi Beukema e De Bruyne oppure confermare il 4/3/3, con Juan Jesus e Neres titolari. Tuttavia, la formazione più accreditata è quella paventata prima. Alla luce di queste indicazioni, i 22 giocatori che inizieranno la sfida saranno i seguenti:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All Conte
Come nello scorso torneo, adesso passiano alle statistiche di questo match: Sassuolo e Napoil, in passato, si sono affrontati in 23 partite divise in due competizioni, la serie A con 22 gare e la Coppa Italia con una sola. Il bilancio parla nettamente a favore degli azzurri, i quali  hanno conquistato 14 successi e 7 pareggi, soltanto due,  i k o subiti. Per la cronaca, la compagine partenopea ha fatto sue tutte le ultime cinque gare disputate contro i neroverdi  in serie A.  Concludendo, l’ultimo incontro tra le due rivali di domani risale al 24 febbraio del 2024, allorquando a Reggio Emilia, il Napoli si mpose con un clamoroso 6 a 1. Buon Campionato a tutti!
Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

ANTEPRIMA PARTITA Atalanta vs Napoli

Dopo l’opaca prestazione in Europa League a Granada, il Napoli si rituffa in campionato per la delicata sfida valida per la 23esima giornata, al GEWISS […]

20 Febbraio 2021 0 2 min read

EURO 2024 – Domani sera l’Italia di Spalletti torna in campo a Roma, contro la Macedonia del nord

Seconda e ultima sosta del campionato per dare spazio alla nazionale italiana di Spalletti che, domani sera, all’Olimpico di Roma, incontrerà la Macedonia del nord […]

16 Novembre 2023 0 1 min read

ANTEPRIMA PARTITA – Ancora tanti dubbi per Sarri

Leccatesi le ferite dopo l’ ultima batosta subita in Champions, il Napoli prepara la gara di domenica contro il Crotone, che per l’ occasione torna […]

21 Ottobre 2016 0 2 min read

ANTEPRIMA PARTITA Napoli vs Verona

Archiviato il discorso scudetto e quello delle retrocessioni in B, gli ultimi novanta minuti di questo campionato di massima serie serviranno solo per stabilire  chi […]

21 Maggio 2021 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui