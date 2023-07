SERIE A 2023/24 -La Lega ha ufficializzato le date del prossimo campionato

La Lega Calcio di massima serie, attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto tutte le date del prossimo campionato 2023/24; si comincerà il 20 agosto 2023 e si finirà il 26 maggio 2024. Previsto solamente un turno infrasettimanale, che si giocherà il 27 settembre, e non ci sarà la solita pausa invernale per le festività natalizie. Quattro, invece, le soste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. Il calendario delle 38 gare verrà stilato 5 luglio, alle ore 12:00 e si potrà seguire la diretta sulla piattaforma DAZN o sul canale Youtube della Lega Serie A: l’evento sarà condotto da Giorgia Rossi, giornalista di DAZN, piattaforma che detiene ancora i diritti Tv del nostro campionato. Ecco, di seguito, le date giornata per giornata:

19-20 agosto – prima giornata

26-27 agosto – seconda giornata

2-3 settembre – terza giornata

16-17 settembre – quarta giornata

23-24 settembre – quinta giornata

26-27 settembre – sesta giornata

30 settembre-1 ottobre – settima giornata

7-8 ottobre – ottava giornata

21-22 ottobre – nona giornata

28-29 ottobre – decima giornata

4-5 novembre – undicesima giornata

11-12 novembre – dodicesima giornata

25-26 novembre – tredicesima giornata

2-3 dicembre – quattordicesima giornata

9-10 dicembre – quindicesima giornata

16-17 dicembre – sedicesima giornata

23 dicembre – diciassettesima giornata

30 dicembre – diciottesima giornata

6-7 gennaio – diciannovesima giornata

13-14 gennaio – ventesima giornata

20-21 gennaio – ventunesima giornata

27-28 gennaio – ventiduesima giornata

3-4 febbraio – ventitreesima giornata

10-11 febbraio – ventiquattresima giornata

17-18 febbraio – venticinquesima giornata

24-25 febbraio – ventiseiesima giornata

2-3 marzo – ventisettesima giornata

9-10 marzo – ventottesima giornata

16-17 marzo – ventinovesima giornata

30 marzo – trentesima giornata

6-7 aprile – trentunesima giornata

13-14 aprile – trentaduesima giornata

20-21 aprile – trentatreesima giornata

27-28 aprile – trentaquattresima giornata

4-5 maggio – trentacinquesima giornata

11-12 maggio – trentaseiesima giornata

18-19 maggio – trentasettesima giornata

26 maggio – trentottesima giornata

