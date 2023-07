Lucas Cavani pronto a seguire le orme del Napoli – Il secondo figlio del Matador vestirà la maglia azzurra nelle giovanili

A quanto pare dalle ultime notizie, la Società azzurra ha ingaggiato il secondogenito dell’ex Matador Edison Cavani che ha lasciato un ottimo ricordo dei suoi tre anni trascorsi nel Napoli, col quale ha realizzato ben 104 reti. Si tratta di Lucas, praticamente napoletano, essendo nato e cresciuto nel capoluogo campano, peraltro tifoso sfegatato della squadra partenopea. Per ora, è soltanto un bambino di appena dieci anni, che ha tanta voglia,, in futuro, di emulare il genitore. Naturalmente anche lui gioca da attaccante, ha grande agilità nell’andare a rete. Nell’ultima stagione ha giocato nella scuola calcio Virgilio e i suoi passi sono stati seguiti con attenzione dagli osservatori del club napoletano. Lucas vive con la mamma Maria Soledad e il fratello maggiore, Bautista, a Posillipo, in un appartamento con vista sul mare che non hanno mai lasciato, malgrado il trasferimento del matador, prima in Francia, a Parigi, poi in Inghilterra, al Manchester United ed infine, da svincolato, in Spagna, al Valencia. Se ha la stessa stoffa del padre, il piccolo Lucas, sicuramente farà carriera, anche se quel nome così prestigioso potrebbe essere pesante per lui. Il Napoli lo inserirà nelle giovanili, attendendo che cresca.