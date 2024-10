NATIONS LEAGUE – La Nazionale azzurra si fa raggiungere dal Belgio, ed impatta per 2 a 2

L‘Italiia, nella terza giornata della Nations League, ha pareggiato con il Belgio per 2 a 2, dopo essere stata in vantaggio per 2 a 0 , con il gol lampo di Cambiaso e la rewte del raddoppio di Retegui. Un’ottima prestazione degli azzurri di Spaletti per 40 minuti di gioco, poi, nella ripresa, anche a causa dell’espulsione di Pellegrini, c’è stato un forte calo, che ha portato il Belgio ad avanzare il baricentro ed a osare molto di più, rispetto al primo tempo. I nostri, pertanto, su due palle inattive si sono fatti rimontare e la gara si è chiusa sul risultato di parità, un risultato giusto che può anche andar bene, visto che consente di rimanere in vetta alla classifica del girone. Lunedì, a Udine, contro Israele, che, ieri, ha perso in Francia per 4 a 1, nell’altra partita, si replica,. con l’auspicio di tornare al succersso.