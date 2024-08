ANTICIPI DI A DEL SABATO – Seconda giornata, cadono Milan e Lazio, successi per Inter e Genoa

Nei quattro anticipi del sabato della seconda giornata di serie A, questa volta, non si sono registrati pareggi, visti i successi dell‘Inter, 2 a 0 al Lecce, del Parma sul Milan per 2 a 1, dell‘Udinese, identico risultato a spese della Lazio e del Genoa,1 a 0 a Monza. Dopo il pari raggiunto in extremis, contro il Torino, della prima giornata, i rossoneri subiscono un k o inatteso al Tardini. Un solo punto in due gare preoccupa tantissimo la tifoseria del Diavolo. Stessa sorte anche per i biancocesti laziali che cadono in Friuli, mettendo in evidenza grosse lacune difensive. Quest’oggi si giocano altre quattro partite, tra cui spiccano Torino – Atalanta delle 18,30 e Napoli – Bologna delle 20,45. Gli azzurri di Conte sono attesi da una prova d’orgoglio che cancelli la debacle del Bentegodi. Al Maradona 50mila spettatori spingeranno gli azzurri verso il primo successo in questo campionato. Oltre ai match di cui sopra, si disputano Fiorentina – Venezia, nel tardo pomeriggio e Roma Empoli, in serata. Domani la giornata numero 2 si chiuderà con Cagliari – Como alle 18,30 e Verona – Juventus, alle 20,45.