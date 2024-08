Statistiche – Gli azzurri non vincono in campionato dal 7 aprile scorso, successo a Monza per 4 a 2

Prendendo in esame le statistiche di campionato notiamo che il Napoli non vince in serie A dal lontano 7 aprile scorso, allorquando si impose a Monza per 4 a 2. Da allora gli azzurri non sono mai più riusciti a vincere una partita. Un dato sconcertante che obbliga i tifosi partenopei a sperare che questo trend negativo abbia fine proprio stasera col match contro il Bologna, al Maradona. Per la cronaca, la compagine napoletana non batte quella emiliana dal torneo 2022/23. Era il 16 ottobre 2022 e il Napoli vinse per 3 a 2.Un altro tabù da sfatare, dunque, per la formazione di Antonio Conte. Stasera il tecnico salentino potrà contare nel rientro in squadra di Alessandro Buongiorno che dovrebbe dirigere la difesa e dare più sicurezza ai compagni di reparto. In avanti, a meno di ripensamenti dell’iltim’ora, sarà nuovamente Giacomino Raspadori il centravanti preposto ad offendere la retroguardia emiliana.