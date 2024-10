Dallo United al Napoli, McTominay spiega: “Determinante la passione dei tifosi”

Dal Manchester United al Napoli. Nel corso di una intervista rilasciata a ‘Radio CRC’, il centrocampista Scott MacTominay ha spiegato i motivi di una scelta piuttosto insolita maturata nel mese di agosto: “Qui avverto la passione della gente, noi siamo qui per lavorare e per portare gioia alla città: dobbiamo fare del nostro meglio per renderli felici. La passione è stata determinante per accettare Napoli”.

Il centrocampista scozzese ha poi a lungo elogiato i suoi compagni di squadra: “Il calciatore più forte fisicamente con cui ho giocato è sicuro Romelu Lukaku, tecnicamente Kvaratskhelia: Khvicha è quello più dotato. Da avversario, ovviamente, dico Leo Messi”.

Sulle differenze tra Serie A e Premier League McTominay ha aggiunto: “Sono molto differenti, in Serie A c’è molta più tattica che devi conoscere, il tuo ruolo all’interno della squadra e con i compagni. Fisicamente poi ci si fa sentire. Il lavoro tattico è più intenso in Italia. Il gioco di mister Conte è molto flessibile, non giochi in una sola posizione bensì devi imparare a fare tante cose e ad assimilare le informazioni giuste per aiutare i compagni ad ottenere i risultati. Sento molto la posizione in cui mi sta schierando l’allenatore, mi aiuta a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Ho giocato in più di una posizione in campo, ma in mezzo al campo ho sia attaccato che difeso come fanno i numeri 8 tatticamente. Ho avuto la chance di occupare più zone di campo ma sempre con l’obiettivo di aiutare i compagni: è sempre più importante raggiungere la vittoria da squadra”.

TuttoMercatoWeb.com