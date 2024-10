CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter travolge la Stella Rossa, il Milan cade a Leverkusen contro il Bayer

Nella seconda giornata della nuova edizione della Champions League, serata agrodolce per le due milanesi; I nerazzurri di Inzaghi, a San Siro, traolgono per 4 a 0 la Stella Rossa, mentre i cugini rossoneri di Fonseca cadono in quel di Leverkusen, con il Bayer, per 1 a 0. Quest’oggi tocca alle altre tre italiane in liza nella prestigiosa manifestazione continentale per clubs. In campo il Bologna a Liverpool, la Juve a Lipsia e l’Atalanta in trasferta, contro lo Shakhtar Donetsk.