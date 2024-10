Stasera Italia vs Israele – La Nazionale di Spalletti torna in campo, a Udine, per consolidare la vetta della classifica del girone di Nations League

Dopo il pari di giovedi scorso, con il Belgio, nella terza giornata di Nations League, la nazionale italiana, questa sera, ritorna in campo, in quel di Udine, per affrontare Israele, già battuto all’andata. L’obiettivo del CT Spalletti, ovviamente, è conquistare i tre punti per continuare a guidare il proprio girone e per avere l’opportunità di essere testa di serie in vista del sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Gli azzurri incontreranno gli avversari al ‘Bluenergy Stadium‘ in un clima, certamente non di festa. La situazione in terra israeliana, come è noto, non è semplice e disputare una partita di calcio, in questo periodo di guerra è molto difficile. In campo ci sarà molta tensione,. per cui non è prevista una massiccia presenza di tifosi sugli spalti, finora sono stati venduti solo 11.700 i tagliandi. Dal canto suo, l’allenatore italiano, in conferenza stampa, ha dichiarato quanto segue:

“Dobbiamo concentrarci solo sulla partita e nient’altro, è il nostro lavoro. Non solo per noi, ma anche per loro”.

Per quyanto concerne la formazione, rispetto a giovedì scorso, vedremo diverse novità. In luogo di Pellegrini, squalificato, giocherà, il napoletano Raspadori, a sostegno di Retegui.