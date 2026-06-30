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Accardi a Stile TV: “Allegri a Napoli per vincere, ma servono colpi da Champions”

Vincenzo Letizia 30 Giugno 2026 0 1 min read


Nuovi scenari e grandi ambizioni in casa azzurra. Ai microfoni di Stile TV, durante la trasmissione “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto il noto agente sportivo Giuseppe Accardi. Al centro del dibattito il nuovo corso tecnico del Napoli e le grandi manovre di mercato che attendono la società.
«Allegri è il numero 1, è uno dei più grandi allenatori che abbiamo in Italia. Lasciamo perdere tutte le fesserie sul gioco, ho imparato che nella vita conta vincere. Penso che il Napoli metterà il tecnico nelle condizioni di lavorare bene altrimenti Allegri non sarebbe venuto. Se non avesse avuto determinate garanzie da parte della società che gli avrebbe messo a disposizione una squadra competitiva non avrebbe accettato di venire a Napoli. Anche perché in un mondo stupido come quello di oggi in cui l’apparenza è più importante della sostanza, Allegri risulta antipatico, ma è molto concreto. Napoli può riaccendere la fiammella in Allegri».
Il nodo centrale resta però legato alla gestione dei top player in rosa e ai futuri innesti per fare il definitivo salto di qualità.
«De Bruyne e Lukaku hanno un altro anno di contratto, c’è da capire cosa pensa Allegri di loro. Se riterrà che sono funzionali nel suo progetto è giusto che rimangano a Napoli. Questi due hanno un contratto importante, il problema è anche capire chi li prende a quelle condizioni. Bisogna lavorare per sfruttarli al massimo. Il Napoli è una squadra competitiva ma se vuole giocarcela per scudetto e Champions deve operare sul mercato».

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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