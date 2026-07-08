America’s Cup Napoli e rilancio Bagnoli: il piano per il Mezzogiorno oltre il PNRR

America’s Cup, lavori avanti tutta: «Sprint con mille operai al giorno»

Il vento del cambiamento soffia forte sulle coste del Golfo. Tra l’entusiasmo per il ritorno dei catamarani dell’America’s Cup e le manovre economiche per garantire una crescita strutturale e duratura, Napoli si candida a laboratorio d’avanguardia per l’intero Mezzogiorno. Un doppio binario che unisce la straordinaria macchina organizzativa dello sport d’élite internazionale alla finanza di prossimità delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), pronte a sostenere il territorio oltre le scadenze del PNRR.

Il Circolo Savoia ha riaperto le porte alla leggenda della vela mondiale. Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand e difensore della Coppa America, è sbarcato in città per definire i dettagli di una macchina organizzativa che promette di trasformare il litorale. «Un progetto unico in Europa», ha dichiarato Dalton a margine degli incontri istituzionali con il sindaco Gaetano Manfredi. La macchina dei lavori si preannuncia imponente: a pieno regime si registrerà uno sprint da mille operai al giorno per completare le infrastrutture necessarie a ospitare i team e il villaggio della regata.

La nuova base a Bagnoli e la rinascita dell’ex area industriale



Il vero fulcro logistico e simbolico della manifestazione sarà Bagnoli. Dopo anni di stallo, l’accordo tra le istituzioni e la società “Sport e Salute” ha sbloccato una situazione complessa, restituendo serenità e certezze ai pianificatori. La nuova base sorgerà in un’area strategica che non solo ospiterà le imbarcazioni hi-tech capaci di sfrecciare a velocità supersoniche nel Golfo, ma lascerà in dote alla cittadinanza un intero quartiere riqualificato. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è chiaro: trasformare la colmata in un grande parco urbano a mare, garantendo che l’eredità dell’America’s Cup non sia una cattedrale nel deserto, ma un volano permanente per il turismo e la vivibilità cittadina. Il 95% delle opere resterà infatti a disposizione dei napoletani.

«Nelle acque del Golfo le imbarcazioni AC40 voleranno a velocità supersoniche, incrociando le loro scie con quelle di Luna Rossa, sotto gli occhi dei turisti e dei cittadini.»

Il cambio di paradigma: Il Mezzogiorno oltre il PNRR

Se lo sport accende i riflettori internazionali, l’economia reale richiede radici profonde. A poca distanza dai moli, il dibattito si sposta sui tavoli dello sviluppo economico. Il recente report realizzato con Svimez e presentato a Napoli evidenzia come la Campania e il Sud stiano registrando performance superiori rispetto alla media nazionale, ma la vera sfida comincia adesso: guardare oltre l’orizzonte del 2026, data di scadenza dei fondi comunitari del PNRR.

In questo scenario si inserisce il nuovo “patto” strategico tra le Banche di Credito Cooperativo (BCC) e le istituzioni locali. Il sistema cooperativo si candida a giocare un ruolo decisivo per sostenere il tessuto delle piccole e medie imprese della regione. Grazie a un modello di finanza mutualistica e di prossimità, le BCC territoriali rappresentano lo strumento ideale per canalizzare gli investimenti, garantendo che le risorse non si disperdano ma si traducano in progetti concreti di crescita occupazionale e innovazione tecnologica.

Le voci dei protagonisti

La sinergia tra pubblico e privato è l’elemento ricorrente nelle parole dei decisori. Da un lato il sindaco Manfredi, che sottolinea l’orgoglio di una città capace di attrarre grandi investimenti e di organizzare eventi globali in tempi record; dall’altro i rappresentanti del credito cooperativo e delle istituzioni regionali, concordi nel ritenere che la crescita della Campania passi inevitabilmente per una valorizzazione delle specificità locali e per un accesso facilitato al credito per le imprese virtuose.



La concomitanza tra le grandi regate nel Golfo e la definizione di nuove strategie finanziarie dimostra che il riscatto del Mezzogiorno non dipende più da interventi assistenziali episodici. Napoli sta dimostrando che, quando la visione internazionale dei grandi eventi si sposa con la concretezza del radicamento bancario ed economico del territorio, lo “sprint” verso il futuro diventa una realtà tangibile e replicabile.