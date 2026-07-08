BASKET – Napoli, un colpo da Nba: arriva la guardia White

Il Napoli Basket accende l’entusiasmo della piazza con un innesto di assoluto spessore internazionale. La società azzurra ha infatti formalizzato l’ingaggio di Jack White, ala australiana di 2,01 metri, giocatore solido e versatile che vanta nel proprio palmarès persino un anello NBA conquistato nel 2023 con la canotta dei Denver Nuggets.

Il background del neo-azzurro è di quelli che nobilitano l’intero campionato italiano. White si è formato cestisticamente nel prestigioso college di Duke University, dove è rimasto per quattro anni completando l’intero ciclo dal 2016 al 2020. In quel quadriennio ha lavorato sotto la guida di una vera e propria leggenda della panchina come Mike Krzyzewski, il celebre “Coach K”, uno degli allenatori più vincenti nella storia del basket universitario statunitense e già capo allenatore del Dream Team USA con cui ha conquistato tre ori olimpici.

Dopo l’esperienza universitaria, l’approdo nella NBA. Oltre alle 17 presenze con Denver nell’anno del titolo, l’australiano ha vestito anche la maglia dei Memphis Grizzlies, accumulando una serie di apparizioni nella massima lega planetaria. Giocatore estremamente affidabile, dotato di un fisico imponente abbinato a ottime doti balistiche e “buone mani”, White vanta nel suo percorso anche una parentesi in Eurolega con il Bayern Monaco e una stagione disputata in Turchia tra le file del Mersin, dove ha viaggiato a una media di 10 punti a partita in Champions League. Per lui si tratta inoltre di un ritorno all’ombra del Vesuvio, avendo già vinto un bronzo con la nazionale australiana proprio alle Universiadi di Napoli nel 2019.

E intanto i veterani della pallacanestro campana danno spettacolo al primo torneo Fiba Masters Open

Mentre la prima squadra si rinforza in vista del prossimo campionato, la Napoli dei canestri si fa spazio e si impone anche tra i veterani del parquet che non hanno alcuna intenzione di smettere, persino alle soglie dei 70 anni. La Golden Players Italia si presenta infatti per scrivere una pagina importante al primo Fiba Masters Open 2026, la cui conclusione è prevista per il prossimo 12 luglio con le finalissime.

La delegazione, arrivata in Grecia con tredici squadre e un contingente di oltre 170 persone tra atleti e staff, sta rappresentando con orgoglio il tricolore nella manifestazione in corso di svolgimento tra Corinto e Loutraki. Nel gruppo dei Golden spiccano grandi nomi del firmamento cestistico come Tania Seino, 52 anni, cubana/italiana con un passato ricco di successi nei Giochi Panamericani e due Olimpiadi disputate, e Karen David, 49 anni, brasiliana-partenopea che ha preso parte alle Olimpiadi di Sydney con il Brasile.

A guidare la rappresentanza campana ci sono vecchie glorie del calibro di Francesco Longobardi (56 anni, scudettato con la Phonola Caserta), Silvio Donadoni (71 anni, ex Juve Caserta) e Giovanni Marchetti (52 anni, ex Scafati in A), affiancati da Anna Caliendo (43 anni, ex A1 con Alcamo). Quella che fino a pochi anni fa poteva sembrare un’idea visionaria di Virgilio Marino – ex playmaker che ha dedicato oltre trent’anni alla creazione di tornei e campionati per ex giocatori – è oggi diventata una delle realtà “Masters” più importanti e strutturate d’Europa. Il movimento è cresciuto fino a superare i 600 tesserati da ogni regione d’Italia, con 13 squadre impegnate nelle categorie maschili e femminili dai 40 ai 65 anni, sia nei tornei tradizionali 5 contro 5 sia nelle spettacolari competizioni 3×3.

L’arrivo di un campione del calibro di Jack White riaccende le ambizioni del Napoli Basket in vista della nuova stagione, confermando la volontà del club di stabilizzarsi ai vertici del basket nazionale. Al contempo, le imprese dei Golden Players in terra greca dimostrano quanto l’amore per la palla a spicchi sia radicato nel territorio campano, unendo idealmente il presente dorato del professionismo alla passione intramontabile dei grandi campioni del passato.