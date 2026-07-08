CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Vanja & co.: al via la maxi-missione per sfoltire la rosa

Vincenzo Letizia 8 Luglio 2026 0 1 min read

I quindici esuberi iniziali sono diventati venticinque. Una vera e propria flotta di rientri dai prestiti che affolla la rosa del Napoli, costringendo la società a un lavoro titanico sul fronte uscite prima di poter pensare ai nuovi innesti. La linea del presidente Aurelio De Laurentiis è stata d’altronde chiarissima: con 47 calciatori attualmente sotto contratto, la priorità assoluta è piazzarne almeno venticinque. Senza cessioni, il mercato in entrata resta congelato.
Sul tavolo del Direttore Sportivo Giovanni Manna ci sono situazioni spinose e asset di valore da ricollocare, a partire dai nomi più illustri che oggi rappresentano un patrimonio societario da non dilapidare, ma non più funzionali al progetto tecnico.

Il nodo Milinkovic-Savic e i casi caldi in uscita

Il simbolo di questa complessa fase di transizione è Vanja Milinkovic-Savic. Acquistato solo un anno fa per 21 milioni di euro su precisa indicazione di Antonio Conte, il portiere ventinovenne è reduce da una stagione da titolare ma è già con le valigie pronte: su di lui si registrano gli interessi dei turchi del Besiktas e degli inglesi dell’Hull City.
Non è l’unico pezzo pregiato in cerca di sistemazione. La lista dei partenti è lunghissima e comprende profili che hanno vissuto alterne fortune nell’ultima stagione:
In stand-by: Alessio Zerbin, dopo il prestito a Cremona, attende l’esito dei colloqui con il Frosinone, ma resta alla finestra per un’altra chance in Serie A.
Operazioni minori: Il giovane portiere Turi, svincolato dal Napoli, è ormai prossimo a firmare a parametro zero con il Pineto.
I grandi investimenti in bilico: Restano da valutare e piazzare i destini di giocatori pagati a caro prezzo e mai entrati pienamente in sintonia con le rotazioni, come Cajuste e Lindstrom, oltre alla folta schiera di rientri che comprende Folorunsho, Cheddira, Ngonge, Obaretin, Coli Saco, Ambrosino, Iaccarino, Rao e Hasa.

Investimenti da resettare: i nodi Lang e Lucca

Il passato recente pesa sulle strategie attuali. Esemplari sono i casi di Noa Lang e Lorenzo Lucca, investimenti pesantissimi della scorsa estate che non hanno fruttato quanto sperato. Lang, prelevato dal PSV per 30 milioni di euro, ha già salutato la compagnia a gennaio direzione Galatasaray dopo una chimica mai sbocciata con Conte. Destino analogo per Lucca, pagato ben 35 milioni all’Udinese e ora pronto a sbarcare in Premier League, sponda Nottingham Forest.
Per Manna si prospetta un lavoro al microscopio a Milano: la rosa extra-large va sfoltita drasticamente, perché solo riducendo il “listone” da 47 elementi il mercato del Napoli potrà finalmente decollare.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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