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Lukaku si riprende la scena: gol, record e il Napoli che sogna il colpo

Vincenzo Letizia 8 Luglio 2026 0 1 min read

Big Rom non scherza più: la rinascita passa dal Mondiale

Non c’è spazio per la nostalgia, solo per la concretezza dei numeri. Romelu Lukaku ha deciso di tornare a fare sul serio, trasformando il terreno di gioco nel suo palcoscenico preferito. Il “Big Rom” che abbiamo ammirato nel 4-1 contro gli Stati Uniti non è solo un centravanti in salute, ma un uomo mercato che sta attirando nuovamente gli sguardi dei grandi club.
L’impatto di Lukaku in questo Mondiale è stato devastante: 3 gol realizzati in soli 200 minuti di gioco, con una media realizzativa impressionante di un gol ogni 66,67 minuti. Una statistica che certifica, qualora ce ne fosse bisogno, che il feeling con la porta non è mai svanito.

I numeri di un trascinatore

Il percorso di Lukaku con la nazionale belga tocca vette sempre più alte. Il bottino complessivo parla chiaro: 93 reti in 131 presenze totali dall’esordio del marzo 2010. Non sono solo numeri, ma la fotografia di un attaccante che, nonostante le critiche e i periodi di appannamento, sa sempre come rispondere presente nel momento del bisogno.
Oltre alla freddezza sotto porta, Lukaku ha mostrato anche la sua solita attitudine a partecipare alla manovra, mettendo a referto 1 assist nelle partite disputate finora. Il tutto condito da quella “Trump dance” che ha fatto il giro del web, segnale inequivocabile di una ritrovata serenità psicologica.

Il mercato torna a chiamare: Allegri osserva

Questa rinascita non è passata inosservata ai radar del calcio che conta. Mentre Lukaku si diverte in campo, fuori dal rettangolo verde il suo profilo è tornato prepotentemente di attualità per le dinamiche di mercato.
Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sta monitorando con grande attenzione la situazione dell’attaccante belga. Allegri, dal canto suo, osserva la crescita del giocatore, studiando come un eventuale innesto di questo calibro potrebbe incastrarsi nelle dinamiche tattiche della rosa. Il “Big Rom” è tornato, ed è pronto a dominare ancora.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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