Serie A, ribaltone nelle quote scudetto: Inter e Milan superano il Napoli, per i bookmaker crolla la Juventus

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 39 sec read

ROMA – Sorridono le milanesi dopo la settima giornata di Serie A. Il Milan supera in rimonta la Fiorentina e conquista la vetta in solitaria della classifica con 16 punti, tallonata dall’Inter, corsara a Roma, che aggancia in classifica a quota 15 proprio i giallorossi e il Napoli, sconfitto in casa del Torino. Per i bookmaker, riporta Agipronews, questi risultati provocano un ribaltone in lavagna: ora è l’Inter la favorita, offerta a 2,70 su 888sport e 2,75 su Snai, in calo rispetto al 3,55 di quindici giorni fa, seguita dal Milan dato campione d’Italia a 3, mentre il Napoli, in pole fino allo scorso turno, vede la sua quota salire da 2,50 a 3,25. Crolla invece la Juventus, passata da 10 a 15 dopo la prima sconfitta stagionale, come la Roma, al secondo ko interno in campionato.

 

EMT/Agipro

