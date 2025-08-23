BREVI

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

Vincenzo Letizia

