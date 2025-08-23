BOLLETTANDO

 La Serie A riparte dal Napoli, l’Inter chiude la prima giornata: azzurri in pole per il bis scudetto

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025

La vittoria dei campani a Reggio Emilia contro il Sassuolo è offerta a 1,57
Da Napoli al Napoli. C’eravamo lasciati con la squadra di Antonio Conte che al Maradona festeggiava il quarto scudetto della sua storia, ora siamo pronti a ripartire con gli azzurri che apriranno le danze a Reggio Emilia, contro il Sassuolo neo promosso. La vittoria dei campioni d’Italia al Mapei Stadium è offerta su William Hill a 1,57, mentre l’X è in quota a 4; L’exploit di Fabio Grosso pagherebbe 6 volte la posta giocata. Poca distanza tra l’Under 2.5 (1,83) e l’Over 2.5 (1,91), maggiore invece il distacco tra il No Goal, in lavagna a 1,74 e il segno Goal, in lista a 1,98. Con Romelu Lukaku ai box, ci sarà l’esordio di Lorenzo Lucca al centro dell’attacco azzurro: una sua rete è in lavagna a 2,60. A proposito di esordi, occhi puntati su Kevin De Bruyne, fiore all’occhiello del mercato estivo di De Laurentiis: una marcatura del belga è in quota a 3,70. Nelle file neroverdi è Armand Laurienté il meno quotato, a 4,60, mentre il 123esimo sigillo in Serie A di Domenico Berardi pagherebbe 5,20 volte la posta giocata.
A chiudere la prima giornata del campionato 25/26 è la sfida tra Inter e Torino che si disputerà lunedì sera a San Siro. La principale novità dei nerazzurri è rappresentata da Christian Chivu che siederà in panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi, avvenuto qualche giorno dopo la brutta sconfitta in finale di Champions League. La vittoria di Lautaro e compagni è offerta su William Hill a 1,42, mentre il pareggio è in quota a 4,70. Come Chivu, anche Baroni non vorrà sfigurare alla prima in Serie A alla guida dei granata: il segno 2 pagherebbe 7 volte la posta giocata. L’Over 2.5, in quota a 1,62 è nettamente favorito sull’Under 2.5 a 2,12, minore invece il distacco tra il No Goal (1,78) e il segno Goal (1,89). In pole tra i marcatori non poteva che esserci il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, in lavagna a 2,13, seguito dal compagno di reparto Marcus Thuram a 2,42. Nel Torino, i pericoli maggiori sono rappresentati da Che Adams, in lista a 4,60 e dall’ex Napoli Giovanni Simeone, offerto a 5,80 nel suo esordio in maglia granata.
L’Allegri-bis riparte da San Siro nella sfida contro la Cremonese: l’1 è offerto a 1,35 il pareggio a 5,20 mentre la vittoria dei ragazzi di Davide Nicola è in quota a 8,40. Confermato invece Igor Tudor sulla panchina della Juventus (1,42) che domenica sera affronta il giovanissimo esordiente Carlos Cuesta alla guida del Parma (7), un pareggio allo Stadium è in lista a 4,60. Un battesimo non facile quello di  Gian Piero Gasperini alla Roma (2,18) che all’Olimpico ospita il Bologna (3,65), lo stesso vale per il ritorno in panchina di Sarri alla Lazio (2,95) che al Sinigaglia affronta il Como di Fabregas (2,43).
Antepost – Il Napoli campione d’Italia è la favorita per la vittoria dello scudetto, su William Hill infatti, il bis di Conte è offerto a 2,50. Il successo dell’Inter, sfiorato la scorsa stagione, è in quota a 4, seguito in lavagna dalla Juventus e dal Milan a 5,50. Il tricolore del Gasp in giallorosso pagherebbe 15 volte la posta giocata mentre l’outsider Como è in lista a 50, così come Bologna e Fiorentina.
Novità Plus – William Hill arricchisce la propria offerta con Novità PLUS, una nuova tipologia di scommesse pensata per rendere ancora più avvincente l’esperienza di gioco. La feature introduce tre modalità innovative: U/O Plus, che consente di puntare sulla somma complessiva di gol e pali/traverse di un match; U/O Squadra Plus, focalizzata sul rendimento di una singola squadra; e GG Plus, che premia chi indovina se entrambe le squadre segneranno o colpiranno almeno un palo o una traversa. Le scommesse si riferiscono esclusivamente ai tempi regolamentari, mentre per i pali e le traverse i dati ufficiali provengono da OPTA. Con Novità PLUS, William Hill conferma la propria attenzione all’innovazione, offrendo agli appassionati nuove occasioni di intrattenimento e coinvolgimento.
 
 
 

Vincenzo Letizia

