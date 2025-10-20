Champions League: insidia olandese per il Napoli, per i bookie Conte vede il riscatto in casa del Psv

ROMA – Battuto sul campo del Torino – la terza sconfitta stagionale – il Napoli fa visita al PSV Eindhoven intenzionato a migliorare ulteriormente la sua classifica nella fase campionato di Champions League. Contro una squadra in serie positiva da cinque partite, i bookie vedono favoriti i campioni d’Italia: il “2” si gioca a 2,20 su Better e Goldbet, mentre pareggio e vittoria della squadra di Bosz – si legge su Agipronews – sono in lavagna nell’ordine a 3,65 e 3. Sei delle ultime sette partite giocate dai padroni di casa si sono concluse con almeno tre reti complessive, come quattro delle ultime cinque con in campo i ragazzi di Antonio Conte. Al Philips Stadion è favorito proprio l’Over, fissato a 1,60, mentre l’Under è visto a 2,20. Nello scontro diretto giocato a Eindhoven (2012, Europa League) il PSV si impose 3-0 e questo risultato esatto si gioca a 37; quello favorito è però l’1-1 (6,50), appena davanti all’1-2 e allo 0-1, proposti rispettivamente a 9 e 10. L’1-0 per gli olandesi vale 11 volte la posta puntata, con il 2-0 si sale a 18 volte.

MARCATORI Assenti nell’ultima partita, Rasmus Hojlund e Scott McTominay sono in dubbio per la trasferta in Olanda anche se Conte proverà a recuperarli fino all’ultimo. Un gol dell’attaccante danese, decisivo con la sua doppietta contro lo Sporting, vale 3 volte la posta puntata, quello del centrocampista scozzese 3,25. La presenza nel tabellino dei marcatori di De Bruyne è proposta a 4, ma il goleador più probabile è pero Lucca, che vale 2,40. Nel PSV da tenere d’occhio Perisic, ex Inter che in passato ha già fatto male alla Juventus: un gol del croato è proposto a 4, le reti di Saibari e Til valgono nell’ordine 5 e 4,50 volte la posta puntata.



RED/Agipro



