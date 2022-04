Designato l‘arbitro che dirigerà il match Napoli – Roma, in programma lunedì prossimo, alle 19, allo stadio Maradona, valido per la 33esima giornata di serie A. Si tratta del fischietto brindisino Marco Di Bello, con cui opereranno, come assistenti, MELI e VALERIANI, mentre il quarto uomo sarà Sozza, infine al Var sono stati incaricati i signori Di Paolo e Ranghetti.