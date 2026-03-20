Ballottaggio Meret / Milinkovic Savic – I due portieri azzurri, sempre, in concorrenza ambiscono ad un posto da titolare, a Cagliari

In casa azzurra prosegue la concorrenza serrata, in porta, tra i due bravissimi estremi difensori del Napoli che si stanno alternando con frequenza, senza sapere chi è veramente, tra loro., il titolare del ruolo. Stasera, contro il Cagliari, nel primo anticipo di A, del trentesimo turno, Conte pare intenzionato a schierare, tra i pali l’ex granata Milinkovic-Savic e lasciare in panchina Alex Meret, il quale ha disputato le ultime gare. Dopo settimane in cui il portiere serbo ha collezionato presenze e panchine, ora, tornerà a difendere la porta del Napoli. Conte lo preferisce per i lanci lunghi a pescare l’attaccante danese. La gara in Sardegna costituisce, per i partenopei, un test importantissimo per vedere la stabilità e la concentrazione del reparto arretrato, mirando a dare continuità ai recenti risultati positivi e a trovare le conferme giuste per un ottimo rush finale di campionato, in cui gli azzurri ambiscono, non solo alla zona Champions ma anche a soffiare la seconda posizione al Milan che, nel lunedì dell’Angelo, sarà ospite, nello scontro diretto, al Maradona.