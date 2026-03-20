Situazione infortuni- Conte potrebbe ritrovare tre pedine fondamentali per metà aprile, pronti al rientro Di Lorenzo, Vegara e Neres

Per fortuna, l’infermeria del Napoli sta per svuotarsi, quasi del tutto Non solo Lobotka, che potrebbe risultare tra i convocati per il match di questa sera, con il Cagliari, ma anche altri giocatori fondamentali sono in procinto di tornare in gruppo per disputare il finale di stagione. Nella seconda settimana di aprile , ovvero per la partita di Parma, Antonio Conte dovrebbe riavere disponibili Vergara, Di Lorenzo e Neres. Un trio in grado di cambiare volto alla squadra in vista della rincorsa agli obiettivi del club di De Laurentiis. L’imminente pausa del campionato che farà spazio alle nazionali e che calza a pennello, darà la possibilità al Napoli di recuperare i calciatori sopracitati. Purtroppo, resterà ancora fermo, come minimo un altro mese e mezzo, il forte difensore kosovaro Amir Rrahmani che potremo rivedere soltanto a maggio, per qualche gara. Ma la nota lieta è che, rispetto alle settimane trascorse, quando gli infortunati erano tanti, adesso, la situazione risulta totalmente diversa con i recuperi dello slovacco, di Anguissa, Mc Tominay e De Bruyne.