NEWS

Situazione infortuni- Conte potrebbe ritrovare tre pedine fondamentali per metà aprile, pronti al rientro Di Lorenzo, Vegara e Neres

Armando Fico 20 Marzo 2026 0 51 sec read

Per fortuna, l’infermeria del Napoli sta per  svuotarsi, quasi del tutto  Non solo Lobotka, che potrebbe risultare tra  i convocati  per il  match di questa sera, con il Cagliari, ma anche altri giocatori fondamentali sono in procinto di tornare in gruppo  per disputare il finale di stagione. Nella seconda settimana di aprile , ovvero per la partita di Parma,  Antonio Conte dovrebbe riavere disponibili Vergara, Di Lorenzo e Neres. Un trio in grado di  cambiare volto alla squadra in vista della rincorsa agli obiettivi del club di De Laurentiis. L’imminente pausa del campionato che farà spazio alle nazionali e che calza a pennello, darà la possibilità al Napoli di  recuperare i calciatori sopracitati.  Purtroppo, resterà ancora fermo, come minimo un altro mese e mezzo, il forte difensore kosovaro Amir Rrahmani che potremo rivedere soltanto a maggio, per qualche gara. Ma la nota lieta è che, rispetto alle settimane trascorse, quando gli infortunati erano  tanti, adesso, la situazione risulta totalmente diversa con i recuperi dello slovacco, di  Anguissa, Mc Tominay e  De Bruyne. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

UFFICIALE: SARRI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS

Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Lo hanno comunicato il club bianconero e il Chelsea, con un comunicato congiunto. La Juve fa […]

16 Giugno 2019 0 1 min read

Mughini: “Maradona in campo era divino, ma non un Santo nella vita”!

Giampiero Mughini, noto giornalista e critico filo juventino, presenza fissa nella trasmissione di Luigi Pardo, in onda su Italia 1, “Tiki Taka”, ha parlato del fenomeno […]

17 Gennaio 2017 0 44 sec read

Benitez pensa ad alcune novità per la Samp: potrebbe esserci una sorpresa tra i pali

Si va in vacanza? Finalmente, sarebbe ora, dopo tanto giocare (51 partite). Sarebbe anche ora di staccare, di alleggerire i piedi e le menti, perché […]

10 Maggio 2014 0 1 min read

Statistiche – Gli azzurri non vincono in campionato dal 7 aprile scorso, successo a Monza per 4 a 2

Prendendo in esame le statistiche di campionato notiamo che il Napoli non vince in serie A dal lontano 7 aprile scorso, allorquando si impose a […]

25 Agosto 2024 0 42 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui