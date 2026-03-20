Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali

Conte lancia Kevin De Bruyne dal primo minuto così come Stan Lobotka. Tra i pali, invece, torna Milinkovic-Savic.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Seb. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazziteli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Lite
Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.