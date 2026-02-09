NEWS

Napoli, riecco Politano: a disposizione per la Coppa Italia

Vincenzo Letizia 9 Febbraio 2026 0 28 sec read

Buone notizie in casa Napoli in vista della Coppa Italia. Dopo la vittoria in extremis conquistata contro il Genoa nell’ultima di campionato, il Napoli di Antonio Conte affronterà domani il Como per i quarti di finale di Coppa Italia.

In totale emergenza infortuni, il tecnico azzurro potrà tornare ad avere a disposizione uno dei pilastri della squadra: Matteo Politano.

Come riportato da SkySport, l’esterno azzurro ha pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite e tornerà a disposizione di Conte per a sfida contro il Como.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

SARRI: “BUONA PRESTAZIONE, QUALIFICAZIONE ANCORA APERTA”

“Abbiamo tenuto testa al Villarreal, difficile pensare di aver perso questa partita, ma credo che la qualificazione sia aperta ed al San Paolo ce la […]

19 Febbraio 2016 0 2 min read

Serie C, girone C, il Benevento non passa: 0-0 contro il Messina

Nell’ ottava giornata del campionato di serie C, girone C, in virtù del pareggio del Picerno e la vittoria del Monopoli, il Benevento cerca di […]

6 Ottobre 2024 0 1 min read

Allan, Giaretta chiarisce: “12 milioni non bastano: vogliamo trattenerlo”

Cristiano Giaretta, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato ai microfoni d iRadio Kiss Kiss della possibile cessione di Allan: “Faremo di tutto per trattenerlo. La scorsa […]

26 Giugno 2015 0 27 sec read

Napoli, Politano starà fuori almeno 3 settimane: salterà anche le due sfide con l’Ajax

Si allungano i tempi di recupero per l’ala destra azzurra

22 Settembre 2022 0 23 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui