Napoli, riecco Politano: a disposizione per la Coppa Italia

Buone notizie in casa Napoli in vista della Coppa Italia. Dopo la vittoria in extremis conquistata contro il Genoa nell’ultima di campionato, il Napoli di Antonio Conte affronterà domani il Como per i quarti di finale di Coppa Italia.
In totale emergenza infortuni, il tecnico azzurro potrà tornare ad avere a disposizione uno dei pilastri della squadra: Matteo Politano.
Come riportato da SkySport, l’esterno azzurro ha pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite e tornerà a disposizione di Conte per a sfida contro il Como.