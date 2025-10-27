NEWS

Nota ufficiale del Napoli alla Domenica Sportiva – Il Club azzurro polemizza con l’ex arbitro Bergonzi reo di aver deifinito Di Lorenzo antisportivo

Armando Fico 27 Ottobre 2025 0 35 sec read

Attraverso  una nota ufficiale, il Napoli non ha ritenuto giuste le affermazioni dell’ex arbitro Bergonzi, moviolista alla Domenica sportiva,  contro il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, accusato di comportamento antisportivo, in occasione del rigore dato al Napoli nel match con l’Inter.  Si può dire che, forse, quello, non era un rigore da concedere ma offendere il difensore di Conte non sta nè in cielo e nè in terra. .Pertanto  l’agente del giocatore ha annunciato di voler presentare querela.contro Mauro Bergonzi. Con questo atto la SSCN ha inteso difendere, a spada tratta, l’integrità e l’onestà del proprio tesserato, esempio di lealtà e sportività.In nessuna maniera è ammissibile mettere in dubbio la professionalità e l’integrità di Di Lorenzo.

Armando Fico

